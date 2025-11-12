- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
Nessun dato
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FinexBisnisSolusi-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Welcome to Copy My Signal! 🎯
Strategy Used: Breakthrough Strategy
Important Notes Before Copying:
-
I don’t trade when I’m not in a good mood.
-
Profit and loss are both natural parts of trading.
-
Trade at your own risk.
-
Stop loss is fixed at 100 pips only.
-
All trades are fully managed by EA (Expert Advisor) — but still refer to point number 1.
💡 Tip: Protect your capital by regularly withdrawing your profits.
Note:
I will withdraw my initial deposit once the account reaches 100% profit, and subsequent withdrawals will be done quarterly.