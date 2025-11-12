- Crescita
Trade:
10
Profit Trade:
3 (30.00%)
Loss Trade:
7 (70.00%)
Best Trade:
4.14 USD
Worst Trade:
-5.34 USD
Profitto lordo:
6.51 USD (443 pips)
Perdita lorda:
-21.98 USD (1 783 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (4.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.14 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.54
Attività di trading:
88.50%
Massimo carico di deposito:
90.28%
Ultimo trade:
3 minuti fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
14 minuti
Fattore di recupero:
-0.86
Long Trade:
2 (20.00%)
Short Trade:
8 (80.00%)
Fattore di profitto:
0.30
Profitto previsto:
-1.55 USD
Profitto medio:
2.17 USD
Perdita media:
-3.14 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-11.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11.06 USD (3)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
17.69 USD
Massimale:
18.03 USD (9.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.00% (18.03 USD)
Per equità:
1.67% (3.34 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|GBPUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-14
|GBPUSD
|-2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-1.1K
|GBPUSD
|-192
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 6
|
Exness-MT5Real3
|0.05 × 19
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.25 × 8
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
XMTrading-MT5 3
|0.71 × 5585
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
Exness-MT5Real8
|0.80 × 872
|
ICMarketsSC-MT5
|0.87 × 5486
|
LiteFinance-MT5
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
|
Exness-MT5Real12
|1.01 × 164
|
HFMarketsGlobal-Live1
|1.06 × 119
EUR/USD GBP/USD USD/JPY AUD/USD XAU/USD
Non ci sono recensioni
