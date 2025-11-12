- Crescita
Trade:
2 731
Profit Trade:
1 524 (55.80%)
Loss Trade:
1 207 (44.20%)
Best Trade:
53.33 USD
Worst Trade:
-129.60 USD
Profitto lordo:
4 798.82 USD (874 776 pips)
Perdita lorda:
-5 247.04 USD (944 131 pips)
Vincite massime consecutive:
50 (50.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
115.71 USD (11)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
15.54%
Massimo carico di deposito:
87.93%
Ultimo trade:
33 minuti fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
-0.56
Long Trade:
1 836 (67.23%)
Short Trade:
895 (32.77%)
Fattore di profitto:
0.91
Profitto previsto:
-0.16 USD
Profitto medio:
3.15 USD
Perdita media:
-4.35 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-72.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-154.42 USD (7)
Crescita mensile:
190.00%
Previsione annuale:
2 305.33%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
441.08 USD
Massimale:
798.85 USD (93.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
99.58% (821.17 USD)
Per equità:
19.38% (0.87 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|1054
|EURUSD
|790
|USDJPY
|217
|CHINA50
|152
|US30
|124
|EURJPY
|60
|AUDUSD
|44
|XAUUSD
|42
|GBPJPY
|41
|EURAUD
|27
|GBPAUD
|26
|USDCHF
|25
|EURCHF
|24
|GBPCHF
|22
|EURCAD
|20
|USDCAD
|18
|XTIUSD
|18
|USTEC
|14
|GBPCAD
|13
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|88
|EURUSD
|46
|USDJPY
|-311
|CHINA50
|-3
|US30
|-72
|EURJPY
|-85
|AUDUSD
|56
|XAUUSD
|-115
|GBPJPY
|67
|EURAUD
|53
|GBPAUD
|-66
|USDCHF
|-38
|EURCHF
|21
|GBPCHF
|-15
|EURCAD
|24
|USDCAD
|37
|XTIUSD
|-88
|USTEC
|-49
|GBPCAD
|3
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|16K
|EURUSD
|12K
|USDJPY
|-21K
|CHINA50
|18K
|US30
|-69K
|EURJPY
|-28
|AUDUSD
|3.6K
|XAUUSD
|184
|GBPJPY
|1.9K
|EURAUD
|1.7K
|GBPAUD
|572
|USDCHF
|-926
|EURCHF
|158
|GBPCHF
|-239
|EURCAD
|711
|USDCAD
|1K
|XTIUSD
|-175
|USTEC
|-34K
|GBPCAD
|126
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +53.33 USD
Worst Trade: -130 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +50.18 USD
Massima perdita consecutiva: -72.41 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
Exness-MT5Real10
|0.24 × 17
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.45 × 40
|
itexsys-Platform
|0.50 × 12
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.92 × 61
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.29 × 246
|
Exness-MT5Real8
|1.33 × 67
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
OxSecurities-Live
|1.75 × 4
|
ICMarketsSC-MT5
|1.87 × 375
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.90 × 15590
|
VantageInternational-Live 4
|1.96 × 144
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|2.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|2.00 × 3
|
GOMarketsMU-Live
|2.08 × 599
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.21 × 189
时间空间交易，每笔交易有特定计划，每笔有止损计划。
