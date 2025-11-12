SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Range Bound SC
Joseph1491

Range Bound SC

Joseph1491
0 recensioni
Affidabilità
121 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 -0%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 731
Profit Trade:
1 524 (55.80%)
Loss Trade:
1 207 (44.20%)
Best Trade:
53.33 USD
Worst Trade:
-129.60 USD
Profitto lordo:
4 798.82 USD (874 776 pips)
Perdita lorda:
-5 247.04 USD (944 131 pips)
Vincite massime consecutive:
50 (50.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
115.71 USD (11)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
15.54%
Massimo carico di deposito:
87.93%
Ultimo trade:
33 minuti fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
-0.56
Long Trade:
1 836 (67.23%)
Short Trade:
895 (32.77%)
Fattore di profitto:
0.91
Profitto previsto:
-0.16 USD
Profitto medio:
3.15 USD
Perdita media:
-4.35 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-72.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-154.42 USD (7)
Crescita mensile:
190.00%
Previsione annuale:
2 305.33%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
441.08 USD
Massimale:
798.85 USD (93.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
99.58% (821.17 USD)
Per equità:
19.38% (0.87 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 1054
EURUSD 790
USDJPY 217
CHINA50 152
US30 124
EURJPY 60
AUDUSD 44
XAUUSD 42
GBPJPY 41
EURAUD 27
GBPAUD 26
USDCHF 25
EURCHF 24
GBPCHF 22
EURCAD 20
USDCAD 18
XTIUSD 18
USTEC 14
GBPCAD 13
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 88
EURUSD 46
USDJPY -311
CHINA50 -3
US30 -72
EURJPY -85
AUDUSD 56
XAUUSD -115
GBPJPY 67
EURAUD 53
GBPAUD -66
USDCHF -38
EURCHF 21
GBPCHF -15
EURCAD 24
USDCAD 37
XTIUSD -88
USTEC -49
GBPCAD 3
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 16K
EURUSD 12K
USDJPY -21K
CHINA50 18K
US30 -69K
EURJPY -28
AUDUSD 3.6K
XAUUSD 184
GBPJPY 1.9K
EURAUD 1.7K
GBPAUD 572
USDCHF -926
EURCHF 158
GBPCHF -239
EURCAD 711
USDCAD 1K
XTIUSD -175
USTEC -34K
GBPCAD 126
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +53.33 USD
Worst Trade: -130 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +50.18 USD
Massima perdita consecutiva: -72.41 USD

时间空间交易，每笔交易有特定计划，每笔有止损计划。
Non ci sono recensioni
2025.12.01 04:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 02:52
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 844 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 04:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 08:40
A large drawdown may occur on the account again
