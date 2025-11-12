- Crescita
Trade:
3
Profit Trade:
2 (66.66%)
Loss Trade:
1 (33.33%)
Best Trade:
3.77 USD
Worst Trade:
-0.69 USD
Profitto lordo:
6.28 USD (627 pips)
Perdita lorda:
-0.69 USD (69 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (6.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6.28 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.99
Attività di trading:
11.81%
Massimo carico di deposito:
5.55%
Ultimo trade:
40 minuti fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
8.10
Long Trade:
2 (66.67%)
Short Trade:
1 (33.33%)
Fattore di profitto:
9.10
Profitto previsto:
1.86 USD
Profitto medio:
3.14 USD
Perdita media:
-0.69 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.69 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.69 USD
Massimale:
0.69 USD (0.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
-0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.52% (0.79 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|6
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|558
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
Best Trade: +3.77 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +6.28 USD
Massima perdita consecutiva: -0.69 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ECMarkets-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.57 × 28
|
ICMarketsEU-MT5-5
|3.62 × 90
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.98 × 56
|
ICMarketsSC-MT5
|5.44 × 41
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
4%
0
0
USD
USD
156
USD
USD
1
0%
3
66%
12%
9.10
1.86
USD
USD
1%
1:500