Xing Chen Lin

Playground

Xing Chen Lin
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 4%
ECMarkets-MT5-Live01
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
2 (66.66%)
Loss Trade:
1 (33.33%)
Best Trade:
3.77 USD
Worst Trade:
-0.69 USD
Profitto lordo:
6.28 USD (627 pips)
Perdita lorda:
-0.69 USD (69 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (6.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6.28 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.99
Attività di trading:
11.81%
Massimo carico di deposito:
5.55%
Ultimo trade:
40 minuti fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
8.10
Long Trade:
2 (66.67%)
Short Trade:
1 (33.33%)
Fattore di profitto:
9.10
Profitto previsto:
1.86 USD
Profitto medio:
3.14 USD
Perdita media:
-0.69 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.69 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.69 USD
Massimale:
0.69 USD (0.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
-0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.52% (0.79 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 6
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 558
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3.77 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +6.28 USD
Massima perdita consecutiva: -0.69 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ECMarkets-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-Pro
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.57 × 28
ICMarketsEU-MT5-5
3.62 × 90
ICMarketsSC-MT5-4
3.98 × 56
ICMarketsSC-MT5
5.44 × 41
Non ci sono recensioni
2025.11.12 09:40
Share of trading days is too low
2025.11.12 09:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.12 09:40
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.12 08:40
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 08:40
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 08:40
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.12 08:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.12 08:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Playground
30USD al mese
4%
0
0
USD
156
USD
1
0%
3
66%
12%
9.10
1.86
USD
1%
1:500
Copia

