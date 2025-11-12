- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
82
Profit Trade:
64 (78.04%)
Loss Trade:
18 (21.95%)
Best Trade:
6.08 USD
Worst Trade:
-6.64 USD
Profitto lordo:
78.64 USD (5 423 pips)
Perdita lorda:
-54.83 USD (4 860 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (7.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11.30 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
64
Tempo di attesa medio:
19 minuti
Fattore di recupero:
1.96
Long Trade:
49 (59.76%)
Short Trade:
33 (40.24%)
Fattore di profitto:
1.43
Profitto previsto:
0.29 USD
Profitto medio:
1.23 USD
Perdita media:
-3.05 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-9.95 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.95 USD (2)
Crescita mensile:
23.21%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.72 USD
Massimale:
12.14 USD (10.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.08% (12.07 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|75
|EURUSD
|3
|USDCAD
|2
|EURCAD
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|24
|EURUSD
|2
|USDCAD
|-1
|EURCAD
|-2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|629
|EURUSD
|245
|USDCAD
|-83
|EURCAD
|-228
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.08 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +7.11 USD
Massima perdita consecutiva: -9.95 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 12
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 2
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
StriforLLC-Live
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|1.00 × 9
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.08 × 188
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 297
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.38 × 353
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.12 × 25
|
BCS5-Real
|2.64 × 14
|
FPMarkets-Live
|2.69 × 16
