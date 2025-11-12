- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
9 (75.00%)
Loss Trade:
3 (25.00%)
Best Trade:
99.80 USD
Worst Trade:
-101.18 USD
Profitto lordo:
595.05 USD (29 998 pips)
Perdita lorda:
-181.60 USD (9 006 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (417.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
417.00 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.57
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.81%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
4.07
Long Trade:
9 (75.00%)
Short Trade:
3 (25.00%)
Fattore di profitto:
3.28
Profitto previsto:
34.45 USD
Profitto medio:
66.12 USD
Perdita media:
-60.53 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-101.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-101.18 USD (1)
Crescita mensile:
41.44%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
101.62 USD (17.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.09% (101.62 USD)
Per equità:
1.77% (29.86 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|413
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|21K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +99.80 USD
Worst Trade: -101 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +417.00 USD
Massima perdita consecutiva: -101.18 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
195 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
only xauusd
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
33USD al mese
41%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
2
0%
12
75%
100%
3.27
34.45
USD
USD
7%
1:200