SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Turn 2 win jun 2jia
Shu Jun Zhao

Turn 2 win jun 2jia

Shu Jun Zhao
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 472%
XMGlobal-MT5 2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
51
Profit Trade:
44 (86.27%)
Loss Trade:
7 (13.73%)
Best Trade:
60.44 USD
Worst Trade:
-10.05 USD
Profitto lordo:
679.83 USD (46 119 pips)
Perdita lorda:
-17.75 USD (985 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (430.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
430.93 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.87
Attività di trading:
70.49%
Massimo carico di deposito:
156.86%
Ultimo trade:
6 minuti fa
Trade a settimana:
53
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
56.64
Long Trade:
51 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
38.30
Profitto previsto:
12.98 USD
Profitto medio:
15.45 USD
Perdita media:
-2.54 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-10.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.44 USD (2)
Algo trading:
45%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
11.69 USD (1.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.02% (3.88 USD)
Per equità:
34.41% (99.12 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD_ 51
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD_ 662
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD_ 45K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +60.44 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +430.93 USD
Massima perdita consecutiva: -10.44 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

第3个了。
Non ci sono recensioni
2025.11.12 09:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.12 09:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 08:40
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.12 08:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 07:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.12 07:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Turn 2 win jun 2jia
30USD al mese
472%
0
0
USD
802
USD
1
45%
51
86%
70%
38.30
12.98
USD
34%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.