- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
10 (90.90%)
Loss Trade:
1 (9.09%)
Best Trade:
5.83 EUR
Worst Trade:
-0.05 EUR
Profitto lordo:
26.79 EUR (1 793 pips)
Perdita lorda:
-0.05 EUR (2 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (11.20 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
15.59 EUR (3)
Indice di Sharpe:
1.19
Attività di trading:
36.04%
Massimo carico di deposito:
14.71%
Ultimo trade:
8 minuti fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
8 minuti
Fattore di recupero:
534.80
Long Trade:
6 (54.55%)
Short Trade:
5 (45.45%)
Fattore di profitto:
535.80
Profitto previsto:
2.43 EUR
Profitto medio:
2.68 EUR
Perdita media:
-0.05 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-0.05 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-0.05 EUR (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
0.05 EUR (0.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.02% (0.05 EUR)
Per equità:
4.49% (11.40 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|DJ30
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|30
|DJ30
|0
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.7K
|DJ30
|139
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.83 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +11.20 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.05 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|3.50 × 4
enjoy
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
11%
0
0
USD
USD
281
EUR
EUR
1
0%
11
90%
36%
535.79
2.43
EUR
EUR
4%
1:500