- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
32
Profit Trade:
24 (75.00%)
Loss Trade:
8 (25.00%)
Best Trade:
0.55 USD
Worst Trade:
-1.29 USD
Profitto lordo:
10.64 USD (1 055 pips)
Perdita lorda:
-5.07 USD (503 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (9.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9.45 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.35
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
33.75%
Ultimo trade:
57 minuti fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.44
Long Trade:
15 (46.88%)
Short Trade:
17 (53.13%)
Fattore di profitto:
2.10
Profitto previsto:
0.17 USD
Profitto medio:
0.44 USD
Perdita media:
-0.63 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-1.93 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.14 USD (3)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3.88 USD (3.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.54% (3.88 USD)
Per equità:
11.85% (12.91 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|552
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.55 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +9.45 USD
Massima perdita consecutiva: -1.93 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
FBS-Real-2
|3.91 × 202
|
ZAIXLtd-Live
|5.40 × 532
|
ICMarketsSC-Live23
|6.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|13.00 × 2
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
6%
0
0
USD
USD
106
USD
USD
1
100%
32
75%
100%
2.09
0.17
USD
USD
12%
1:500