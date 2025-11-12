- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
6
Profit Trade:
3 (50.00%)
Loss Trade:
3 (50.00%)
Best Trade:
0.42 EUR
Worst Trade:
-0.37 EUR
Profitto lordo:
0.68 EUR (112 pips)
Perdita lorda:
-0.94 EUR (136 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (0.42 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
0.42 EUR (1)
Indice di Sharpe:
-0.13
Attività di trading:
40.80%
Massimo carico di deposito:
86.67%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
18 minuti
Fattore di recupero:
-0.38
Long Trade:
1 (16.67%)
Short Trade:
5 (83.33%)
Fattore di profitto:
0.72
Profitto previsto:
-0.04 EUR
Profitto medio:
0.23 EUR
Perdita media:
-0.31 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-0.59 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-0.59 EUR (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.68 EUR
Massimale:
0.69 EUR (5.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.30% (0.69 EUR)
Per equità:
2.46% (0.32 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|3
|EURUSD
|2
|GBPUSD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|0
|EURUSD
|0
|GBPUSD
|0
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|-18
|EURUSD
|-9
|GBPUSD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.42 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +0.42 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.59 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
RoboForex-ECN-3
|0.46 × 197
|
ICMarketsSC-Live25
|0.46 × 41
|
ICMarkets-Live04
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.53 × 898
|
Tickmill-Live08
|0.53 × 36
|
TitanFX-01
|0.72 × 96
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
RoboForex-Prime
|0.92 × 3280
|
AMarkets-Real
|0.94 × 50
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.25 × 12
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|1.33 × 6
