SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / FXRentier
Jacek Leszek Wilczynski

FXRentier

Jacek Leszek Wilczynski
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -2%
RoboForex-Prime
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
6
Profit Trade:
3 (50.00%)
Loss Trade:
3 (50.00%)
Best Trade:
0.42 EUR
Worst Trade:
-0.37 EUR
Profitto lordo:
0.68 EUR (112 pips)
Perdita lorda:
-0.94 EUR (136 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (0.42 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
0.42 EUR (1)
Indice di Sharpe:
-0.13
Attività di trading:
40.80%
Massimo carico di deposito:
86.67%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
18 minuti
Fattore di recupero:
-0.38
Long Trade:
1 (16.67%)
Short Trade:
5 (83.33%)
Fattore di profitto:
0.72
Profitto previsto:
-0.04 EUR
Profitto medio:
0.23 EUR
Perdita media:
-0.31 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-0.59 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-0.59 EUR (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.68 EUR
Massimale:
0.69 EUR (5.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.30% (0.69 EUR)
Per equità:
2.46% (0.32 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 3
EURUSD 2
GBPUSD 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 0
EURUSD 0
GBPUSD 0
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY -18
EURUSD -9
GBPUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.42 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +0.42 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.59 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 3
Exness-Real
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
RoboForex-ECN-3
0.46 × 197
ICMarketsSC-Live25
0.46 × 41
ICMarkets-Live04
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live17
0.50 × 2
Tickmill-Live04
0.53 × 898
Tickmill-Live08
0.53 × 36
TitanFX-01
0.72 × 96
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
RoboForex-Prime
0.92 × 3280
AMarkets-Real
0.94 × 50
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Exness-Real28
1.14 × 14
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.25 × 12
RoboMarketsLLC-ECN-2
1.33 × 6
36 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.11.12 07:40
Share of trading days is too low
2025.11.12 07:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.12 06:30
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 06:30
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 06:30
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.12 06:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.12 06:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
FXRentier
30USD al mese
-2%
0
0
USD
13
EUR
1
0%
6
50%
41%
0.72
-0.04
EUR
5%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.