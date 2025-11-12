SegnaliSezioni
Reynor Buenaflor

XEAGBPUSD

Reynor Buenaflor
0 recensioni
46 settimane
0 / 0 USD
Copia per 888 USD al mese
crescita dal 2024 -59%
LiteFinanceVC-Live-09
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 454
Profit Trade:
2 007 (58.10%)
Loss Trade:
1 447 (41.89%)
Best Trade:
3 624.00 USD
Worst Trade:
-11 917.84 USD
Profitto lordo:
114 479.75 USD (355 095 pips)
Perdita lorda:
-179 697.32 USD (887 336 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (116.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8 368.34 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
67.04%
Massimo carico di deposito:
0.06%
Ultimo trade:
7 minuti fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.79
Long Trade:
1 781 (51.56%)
Short Trade:
1 673 (48.44%)
Fattore di profitto:
0.64
Profitto previsto:
-18.88 USD
Profitto medio:
57.04 USD
Perdita media:
-124.19 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-11 910.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-49 295.03 USD (10)
Crescita mensile:
0.03%
Previsione annuale:
0.38%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
65 234.13 USD
Massimale:
82 963.75 USD (253.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
68.76% (82 963.75 USD)
Per equità:
0.04% (2.94 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 871
EURUSD 453
GBPUSD 393
GBPJPY 164
EURCAD 125
EURAUD 122
USDCAD 117
AUDCHF 117
EURJPY 112
EURNZD 111
AUDJPY 97
EURCHF 97
NZDUSD 86
USDCHF 74
EURGBP 59
CADCHF 57
AUDUSD 57
CADJPY 52
GBPCHF 49
AUDCAD 40
GBPCAD 37
NZDCHF 32
GBPNZD 27
AUDNZD 25
CHFJPY 22
NZDCAD 21
NZDJPY 21
GBPAUD 11
BTCUSD 2
USCRUDE 2
USDSGD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 4.6K
EURUSD -9K
GBPUSD -29K
GBPJPY 610
EURCAD -514
EURAUD 426
USDCAD 304
AUDCHF 1.3K
EURJPY 1.3K
EURNZD 1.5K
AUDJPY 345
EURCHF -2.3K
NZDUSD 3.7K
USDCHF 160
EURGBP 1.9K
CADCHF 4.3K
AUDUSD 1.5K
CADJPY -85
GBPCHF -5
AUDCAD -48K
GBPCAD 103
NZDCHF 1.4K
GBPNZD 533
AUDNZD -389
CHFJPY 60
NZDCAD 4
NZDJPY -112
GBPAUD 11
BTCUSD -350
USCRUDE -1
USDSGD -207
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 2.7K
EURUSD -45K
GBPUSD -21K
GBPJPY -126K
EURCAD -62K
EURAUD -33K
USDCAD 7
AUDCHF -7.4K
EURJPY -44K
EURNZD -52K
AUDJPY -24K
EURCHF -17K
NZDUSD -8.2K
USDCHF 485
EURGBP -6.2K
CADCHF 1.1K
AUDUSD -1.1K
CADJPY -22K
GBPCHF 138
AUDCAD -13K
GBPCAD -374
NZDCHF 511
GBPNZD 1K
AUDNZD -1.1K
CHFJPY 282
NZDCAD -735
NZDJPY -1.9K
GBPAUD -124
BTCUSD -51K
USCRUDE -478
USDSGD -316
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3 624.00 USD
Worst Trade: -11 918 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +116.34 USD
Massima perdita consecutiva: -11 910.76 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinanceVC-Live-09" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

LiteFinanceVC-Live-03
0.14 × 37
LiteFinanceVC-Live-08
1.00 × 1
FBS-Real-3
3.58 × 72
FXCESS-Live01
5.19 × 26
Xlence-Real13
9.00 × 2
Non ci sono recensioni
2025.11.12 07:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 07:40
Trading operations on the account were performed for only 40 days. This comprises 12.58% of days out of the 318 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 07:40
80% of trades performed within 14 days. This comprises 4.4% of days out of the 318 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 06:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 215 days
2025.11.12 06:30
A large drawdown may occur on the account again
