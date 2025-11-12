- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3 454
Profit Trade:
2 007 (58.10%)
Loss Trade:
1 447 (41.89%)
Best Trade:
3 624.00 USD
Worst Trade:
-11 917.84 USD
Profitto lordo:
114 479.75 USD (355 095 pips)
Perdita lorda:
-179 697.32 USD (887 336 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (116.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8 368.34 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
67.04%
Massimo carico di deposito:
0.06%
Ultimo trade:
7 minuti fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.79
Long Trade:
1 781 (51.56%)
Short Trade:
1 673 (48.44%)
Fattore di profitto:
0.64
Profitto previsto:
-18.88 USD
Profitto medio:
57.04 USD
Perdita media:
-124.19 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-11 910.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-49 295.03 USD (10)
Crescita mensile:
0.03%
Previsione annuale:
0.38%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
65 234.13 USD
Massimale:
82 963.75 USD (253.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
68.76% (82 963.75 USD)
Per equità:
0.04% (2.94 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|871
|EURUSD
|453
|GBPUSD
|393
|GBPJPY
|164
|EURCAD
|125
|EURAUD
|122
|USDCAD
|117
|AUDCHF
|117
|EURJPY
|112
|EURNZD
|111
|AUDJPY
|97
|EURCHF
|97
|NZDUSD
|86
|USDCHF
|74
|EURGBP
|59
|CADCHF
|57
|AUDUSD
|57
|CADJPY
|52
|GBPCHF
|49
|AUDCAD
|40
|GBPCAD
|37
|NZDCHF
|32
|GBPNZD
|27
|AUDNZD
|25
|CHFJPY
|22
|NZDCAD
|21
|NZDJPY
|21
|GBPAUD
|11
|BTCUSD
|2
|USCRUDE
|2
|USDSGD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|4.6K
|EURUSD
|-9K
|GBPUSD
|-29K
|GBPJPY
|610
|EURCAD
|-514
|EURAUD
|426
|USDCAD
|304
|AUDCHF
|1.3K
|EURJPY
|1.3K
|EURNZD
|1.5K
|AUDJPY
|345
|EURCHF
|-2.3K
|NZDUSD
|3.7K
|USDCHF
|160
|EURGBP
|1.9K
|CADCHF
|4.3K
|AUDUSD
|1.5K
|CADJPY
|-85
|GBPCHF
|-5
|AUDCAD
|-48K
|GBPCAD
|103
|NZDCHF
|1.4K
|GBPNZD
|533
|AUDNZD
|-389
|CHFJPY
|60
|NZDCAD
|4
|NZDJPY
|-112
|GBPAUD
|11
|BTCUSD
|-350
|USCRUDE
|-1
|USDSGD
|-207
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|2.7K
|EURUSD
|-45K
|GBPUSD
|-21K
|GBPJPY
|-126K
|EURCAD
|-62K
|EURAUD
|-33K
|USDCAD
|7
|AUDCHF
|-7.4K
|EURJPY
|-44K
|EURNZD
|-52K
|AUDJPY
|-24K
|EURCHF
|-17K
|NZDUSD
|-8.2K
|USDCHF
|485
|EURGBP
|-6.2K
|CADCHF
|1.1K
|AUDUSD
|-1.1K
|CADJPY
|-22K
|GBPCHF
|138
|AUDCAD
|-13K
|GBPCAD
|-374
|NZDCHF
|511
|GBPNZD
|1K
|AUDNZD
|-1.1K
|CHFJPY
|282
|NZDCAD
|-735
|NZDJPY
|-1.9K
|GBPAUD
|-124
|BTCUSD
|-51K
|USCRUDE
|-478
|USDSGD
|-316
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3 624.00 USD
Worst Trade: -11 918 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +116.34 USD
Massima perdita consecutiva: -11 910.76 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinanceVC-Live-09" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.14 × 37
|
LiteFinanceVC-Live-08
|1.00 × 1
|
FBS-Real-3
|3.58 × 72
|
FXCESS-Live01
|5.19 × 26
|
Xlence-Real13
|9.00 × 2
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
888USD al mese
-59%
0
0
USD
USD
8.1K
USD
USD
46
98%
3 454
58%
67%
0.63
-18.88
USD
USD
69%
1:500