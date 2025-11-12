SegnaliSezioni
Sukamto

Semleho 77

Sukamto
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -11%
Exness-MT5Real31
1:200
Trade:
1
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
1 (100.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
-5.33 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
-5.33 USD (5 333 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
85.90%
Massimo carico di deposito:
45.89%
Ultimo trade:
19 minuti fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
49 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
1 (100.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-5.33 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
-5.33 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-5.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.33 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.33 USD
Massimale:
5.33 USD (10.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.66% (-0.00 USD)
Per equità:
10.28% (5.14 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm -5
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm -5.3K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -5.33 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

This strategy is for patient traders, those who prefer small risks and steady growth to stay consistent and survive in the long run. The technique is based on combining several trend and momentum exhaustion indicators for analysis. By joining, you acknowledge and understand the risks. Enjoy the journey.
2025.11.12 05:30
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 05:30
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 05:30
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.12 05:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.12 05:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
