Luis Diego Arroyo Jimenez

CopyGold Pro

Luis Diego Arroyo Jimenez
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 0%
VTMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
4 (44.44%)
Loss Trade:
5 (55.56%)
Best Trade:
20.56 USD
Worst Trade:
-12.38 USD
Profitto lordo:
42.73 USD (326 998 pips)
Perdita lorda:
-38.40 USD (1 878 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (33.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
33.97 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
36.67%
Massimo carico di deposito:
0.42%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
0.12
Long Trade:
9 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
0.48 USD
Profitto medio:
10.68 USD
Perdita media:
-7.68 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-37.14 USD)
Massima perdita consecutiva:
-37.14 USD (3)
Crescita mensile:
0.14%
Algo trading:
77%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
37.62 USD
Massimale:
37.62 USD (1.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.17% (37.32 USD)
Per equità:
0.34% (10.64 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD-ECN 6
BTCUSD 2
EURUSD-ECN 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD-ECN -30
BTCUSD 33
EURUSD-ECN 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD-ECN -1.4K
BTCUSD 327K
EURUSD-ECN 35
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +20.56 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +33.97 USD
Massima perdita consecutiva: -37.14 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.13 08:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.13 07:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 05:30
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.12 05:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.12 05:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.