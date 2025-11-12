- Crescita
Trade:
7
Profit Trade:
4 (57.14%)
Loss Trade:
3 (42.86%)
Best Trade:
12.24 USD
Worst Trade:
-10.64 USD
Profitto lordo:
26.28 USD (2 033 pips)
Perdita lorda:
-14.84 USD (1 469 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (20.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
20.32 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
84.02%
Massimo carico di deposito:
1.74%
Ultimo trade:
13 minuti fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
35 minuti
Fattore di recupero:
0.91
Long Trade:
4 (57.14%)
Short Trade:
3 (42.86%)
Fattore di profitto:
1.77
Profitto previsto:
1.63 USD
Profitto medio:
6.57 USD
Perdita media:
-4.95 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-12.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12.57 USD (2)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.88 USD
Massimale:
12.57 USD (0.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.63% (12.57 USD)
Per equità:
0.39% (7.83 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|11
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|564
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TradeMaxGlobal-Live11
|1.29 × 28
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.51 × 51
EA交易
