Trade:
53
Profit Trade:
29 (54.71%)
Loss Trade:
24 (45.28%)
Best Trade:
123.84 USD
Worst Trade:
-112.56 USD
Profitto lordo:
1 688.74 USD (121 704 pips)
Perdita lorda:
-1 118.97 USD (65 083 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (402.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
402.95 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
53
Tempo di attesa medio:
16 minuti
Fattore di recupero:
1.86
Long Trade:
39 (73.58%)
Short Trade:
14 (26.42%)
Fattore di profitto:
1.51
Profitto previsto:
10.75 USD
Profitto medio:
58.23 USD
Perdita media:
-46.62 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-194.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-214.04 USD (3)
Crescita mensile:
113.95%
Algo trading:
67%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
68.91 USD
Massimale:
307.06 USD (25.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|53
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|570
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|57K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Best Trade: +123.84 USD
Worst Trade: -113 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +402.95 USD
Massima perdita consecutiva: -194.68 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Deepseek AI自动化交易，带止损止盈，24小时自动交易；
