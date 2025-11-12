- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
24
Profit Trade:
15 (62.50%)
Loss Trade:
9 (37.50%)
Best Trade:
125.76 USD
Worst Trade:
-165.42 USD
Profitto lordo:
354.65 USD (21 816 pips)
Perdita lorda:
-344.60 USD (37 478 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (49.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
128.99 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
29.87%
Massimo carico di deposito:
1369.74%
Ultimo trade:
13 minuti fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
0.04
Long Trade:
15 (62.50%)
Short Trade:
9 (37.50%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
0.42 USD
Profitto medio:
23.64 USD
Perdita media:
-38.29 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-283.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-283.67 USD (3)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
28.78 USD
Massimale:
283.67 USD (35.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
100.00% (283.67 USD)
Per equità:
71.38% (201.21 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|10
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-16K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +125.76 USD
Worst Trade: -165 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +49.45 USD
Massima perdita consecutiva: -283.67 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
Trades well.
Non ci sono recensioni