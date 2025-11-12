SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / UNTUNG KONSISTEN
Andhika Nugroho

UNTUNG KONSISTEN

Andhika Nugroho
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -100%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
24
Profit Trade:
15 (62.50%)
Loss Trade:
9 (37.50%)
Best Trade:
125.76 USD
Worst Trade:
-165.42 USD
Profitto lordo:
354.65 USD (21 816 pips)
Perdita lorda:
-344.60 USD (37 478 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (49.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
128.99 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
29.87%
Massimo carico di deposito:
1369.74%
Ultimo trade:
13 minuti fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
0.04
Long Trade:
15 (62.50%)
Short Trade:
9 (37.50%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
0.42 USD
Profitto medio:
23.64 USD
Perdita media:
-38.29 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-283.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-283.67 USD (3)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
28.78 USD
Massimale:
283.67 USD (35.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
100.00% (283.67 USD)
Per equità:
71.38% (201.21 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 24
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 10
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -16K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +125.76 USD
Worst Trade: -165 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +49.45 USD
Massima perdita consecutiva: -283.67 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real31
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
Trades well. 
Non ci sono recensioni
2025.11.12 03:20
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.12 03:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 02:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.12 02:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
