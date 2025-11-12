- Crescita
Trade:
118
Profit Trade:
91 (77.11%)
Loss Trade:
27 (22.88%)
Best Trade:
35.36 USD
Worst Trade:
-46.72 USD
Profitto lordo:
573.09 USD (303 713 pips)
Perdita lorda:
-342.56 USD (74 640 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (248.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
248.56 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
22.36%
Massimo carico di deposito:
37.12%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
118
Tempo di attesa medio:
24 minuti
Fattore di recupero:
1.58
Long Trade:
72 (61.02%)
Short Trade:
46 (38.98%)
Fattore di profitto:
1.67
Profitto previsto:
1.95 USD
Profitto medio:
6.30 USD
Perdita media:
-12.69 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-35.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-66.51 USD (2)
Algo trading:
78%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.72 USD
Massimale:
146.12 USD (18.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.31% (146.12 USD)
Per equità:
5.17% (37.44 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|118
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|231
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|229K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +35.36 USD
Worst Trade: -47 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +248.56 USD
Massima perdita consecutiva: -35.90 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
