SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Idiarto Method
Danny Arfian Idiarto

Idiarto Method

Danny Arfian Idiarto
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 46%
Exness-Real
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
118
Profit Trade:
91 (77.11%)
Loss Trade:
27 (22.88%)
Best Trade:
35.36 USD
Worst Trade:
-46.72 USD
Profitto lordo:
573.09 USD (303 713 pips)
Perdita lorda:
-342.56 USD (74 640 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (248.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
248.56 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
22.36%
Massimo carico di deposito:
37.12%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
118
Tempo di attesa medio:
24 minuti
Fattore di recupero:
1.58
Long Trade:
72 (61.02%)
Short Trade:
46 (38.98%)
Fattore di profitto:
1.67
Profitto previsto:
1.95 USD
Profitto medio:
6.30 USD
Perdita media:
-12.69 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-35.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-66.51 USD (2)
Algo trading:
78%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.72 USD
Massimale:
146.12 USD (18.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.31% (146.12 USD)
Per equità:
5.17% (37.44 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 118
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 231
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 229K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +35.36 USD
Worst Trade: -47 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +248.56 USD
Massima perdita consecutiva: -35.90 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
Axi-US09-Live
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
Axi-US16-Live
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 3
Pepperstone-01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
52 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.11.12 04:30
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.12 04:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 02:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 01:20
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.12 01:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.12 01:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Idiarto Method
30USD al mese
46%
0
0
USD
744
USD
1
78%
118
77%
22%
1.67
1.95
USD
18%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.