Trade:
25
Profit Trade:
8 (32.00%)
Loss Trade:
17 (68.00%)
Best Trade:
40.60 USD
Worst Trade:
-133.39 USD
Profitto lordo:
108.21 USD (33 377 pips)
Perdita lorda:
-467.62 USD (92 238 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (48.47 USD)
Massimo profitto consecutivo:
48.47 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.42
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
110.67%
Ultimo trade:
4 minuti fa
Trade a settimana:
39
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.90
Long Trade:
13 (52.00%)
Short Trade:
12 (48.00%)
Fattore di profitto:
0.23
Profitto previsto:
-14.38 USD
Profitto medio:
13.53 USD
Perdita media:
-27.51 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-259.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-259.35 USD (8)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
364.07 USD
Massimale:
401.12 USD (38.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
38.10% (401.12 USD)
Per equità:
11.67% (118.50 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|GBPUSD
|6
|ETHUSD
|3
|BTCUSD
|2
|USDJPY
|2
|EURUSD
|1
|US500
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-252
|GBPUSD
|-109
|ETHUSD
|-19
|BTCUSD
|-19
|USDJPY
|10
|EURUSD
|-11
|US500
|41
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-5.2K
|GBPUSD
|-175
|ETHUSD
|-3.1K
|BTCUSD
|-51K
|USDJPY
|94
|EURUSD
|-18
|US500
|811
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Best Trade: +40.60 USD
Worst Trade: -133 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +48.47 USD
Massima perdita consecutiva: -259.35 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
Non ci sono recensioni
