- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
10 (83.33%)
Loss Trade:
2 (16.67%)
Best Trade:
792.10 USD
Worst Trade:
-7.87 USD
Profitto lordo:
1 179.25 USD (17 849 pips)
Perdita lorda:
-10.73 USD (1 058 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (1 171.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 171.07 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.45
Attività di trading:
99.40%
Massimo carico di deposito:
79.60%
Ultimo trade:
39 minuti fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
108.90
Long Trade:
7 (58.33%)
Short Trade:
5 (41.67%)
Fattore di profitto:
109.90
Profitto previsto:
97.38 USD
Profitto medio:
117.93 USD
Perdita media:
-5.37 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-10.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.73 USD (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.55 USD
Massimale:
10.73 USD (1.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.06% (10.73 USD)
Per equità:
24.43% (243.71 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|17K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +792.10 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +1 171.07 USD
Massima perdita consecutiva: -10.73 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live06" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|2.13 × 739
|
ICMarketsSC-Live08
|2.32 × 377
|
RoboForex-ProCent-6
|3.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live32
|4.57 × 7
|
ICMarketsSC-Live09
|5.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live11
|8.71 × 21
|
GQCapital-Live
|22.98 × 1789
|
Swissquote-Live1
|24.07 × 168
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
117%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
1
0%
12
83%
99%
109.90
97.38
USD
USD
24%
1:30