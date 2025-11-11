SegnaliSezioni
ALEXEI DOBRII

Square

ALEXEI DOBRII
0 recensioni
Affidabilità
24 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
RoboForex-Pro
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
5 (41.66%)
Loss Trade:
7 (58.33%)
Best Trade:
24.91 EUR
Worst Trade:
-3.56 EUR
Profitto lordo:
36.03 EUR (2 320 pips)
Perdita lorda:
-18.09 EUR (2 089 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (27.92 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
27.92 EUR (2)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
8.41%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.00
Long Trade:
6 (50.00%)
Short Trade:
6 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.99
Profitto previsto:
1.50 EUR
Profitto medio:
7.21 EUR
Perdita media:
-2.58 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-9.21 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-9.21 EUR (4)
Crescita mensile:
26.21%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.98 EUR
Massimale:
17.94 EUR (16.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 12
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 20
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 231
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +24.91 EUR
Worst Trade: -4 EUR
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +27.92 EUR
Massima perdita consecutiva: -9.21 EUR

Non ci sono recensioni
2025.11.11 23:10
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 5.49% of days out of the 164 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 23:10
80% of trades performed within 7 days. This comprises 4.27% of days out of the 164 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 23:10
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.11.11 23:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.