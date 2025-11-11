- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
5 (41.66%)
Loss Trade:
7 (58.33%)
Best Trade:
24.91 EUR
Worst Trade:
-3.56 EUR
Profitto lordo:
36.03 EUR (2 320 pips)
Perdita lorda:
-18.09 EUR (2 089 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (27.92 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
27.92 EUR (2)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
8.41%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.00
Long Trade:
6 (50.00%)
Short Trade:
6 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.99
Profitto previsto:
1.50 EUR
Profitto medio:
7.21 EUR
Perdita media:
-2.58 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-9.21 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-9.21 EUR (4)
Crescita mensile:
26.21%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.98 EUR
Massimale:
17.94 EUR (16.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|20
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|231
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +24.91 EUR
Worst Trade: -4 EUR
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +27.92 EUR
Massima perdita consecutiva: -9.21 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexTime-Live01
|0.00 × 9
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 20
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 30
|
TriveFinancial-MT5Live-2
|0.00 × 4
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
FortunaMarkets-Server
|0.00 × 10
|
FXView-Live
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 4
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 2
|
EurotradeSA-Server-1
|0.00 × 26
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 9
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 4
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 1
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 3
|
HFMarketsGlobal-Live3
|0.00 × 21
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 7
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 35
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 7
|
Markets.com-Live
|0.00 × 11
171 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
118
EUR
EUR
24
0%
12
41%
100%
1.99
1.50
EUR
EUR
0%
1:100