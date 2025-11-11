- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
34
Profit Trade:
15 (44.11%)
Loss Trade:
19 (55.88%)
Best Trade:
1 790.40 USD
Worst Trade:
-879.04 USD
Profitto lordo:
13 966.87 USD (9 156 pips)
Perdita lorda:
-9 614.28 USD (49 845 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (4 348.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 348.99 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
18 minuti
Fattore di recupero:
0.96
Long Trade:
23 (67.65%)
Short Trade:
11 (32.35%)
Fattore di profitto:
1.45
Profitto previsto:
128.02 USD
Profitto medio:
931.12 USD
Perdita media:
-506.01 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-4 376.92 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 376.92 USD (7)
Crescita mensile:
43.53%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 562.87 USD
Massimale:
4 519.29 USD (31.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|BTCUSD
|3
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|5.5K
|BTCUSD
|-1.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|3.8K
|BTCUSD
|-44K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 790.40 USD
Worst Trade: -879 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +4 348.99 USD
Massima perdita consecutiva: -4 376.92 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Fintrix-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni