- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|62
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|156
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|16K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 15" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
📅 Trading Schedule
It’s recommended to start copying trades on Thursday and Friday, rather than at the beginning of the week — especially if your balance is below $100.
💰 Low-Capital Investment Plan
-
Start with as little as $200
-
Weekly profits with steady growth
-
Possible temporary drawdown: up to $120 (max)
-
The system is designed to recover losses and generate extra profit
⚙️ Recommended Settings
-
Leverage: 1:500
-
Account Type: Standard
-
Lot Size: 0.01 – 0.02
✅ Smart, stable, and consistent trading for small accounts.
USD
USD
USD