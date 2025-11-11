SegnaliSezioni
Amjad Nabil Mohamed Ahmed Mousa

Dramgad

Amjad Nabil Mohamed Ahmed Mousa
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 156%
XMGlobal-MT5 15
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
62
Profit Trade:
33 (53.22%)
Loss Trade:
29 (46.77%)
Best Trade:
26.71 USD
Worst Trade:
-25.61 USD
Profitto lordo:
478.29 USD (47 810 pips)
Perdita lorda:
-322.22 USD (32 208 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (146.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
146.02 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.21%
Ultimo trade:
12 minuti fa
Trade a settimana:
55
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
1.88
Long Trade:
35 (56.45%)
Short Trade:
27 (43.55%)
Fattore di profitto:
1.48
Profitto previsto:
2.52 USD
Profitto medio:
14.49 USD
Perdita media:
-11.11 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-66.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-66.77 USD (5)
Crescita mensile:
156.07%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
45.07 USD
Massimale:
82.88 USD (25.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
48.74% (52.23 USD)
Per equità:
2.47% (6.66 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 62
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD 156
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD 16K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +26.71 USD
Worst Trade: -26 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +146.02 USD
Massima perdita consecutiva: -66.77 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 15" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

📅 Trading Schedule
It’s recommended to start copying trades on Thursday and Friday, rather than at the beginning of the week — especially if your balance is below $100.

💰 Low-Capital Investment Plan

  • Start with as little as $200

  • Weekly profits with steady growth

  • Possible temporary drawdown: up to $120 (max)

  • The system is designed to recover losses and generate extra profit

⚙️ Recommended Settings

  • Leverage: 1:500

  • Account Type: Standard

  • Lot Size: 0.01 – 0.02

✅ Smart, stable, and consistent trading for small accounts.


Non ci sono recensioni
2025.11.12 00:10
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.12 00:10
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.12 00:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 21:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.11 21:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
