- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
10 (83.33%)
Loss Trade:
2 (16.67%)
Best Trade:
0.96 USD
Worst Trade:
-1.87 USD
Profitto lordo:
4.82 USD (669 pips)
Perdita lorda:
-3.38 USD (469 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (1.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1.83 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
7.16%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
0.66
Long Trade:
6 (50.00%)
Short Trade:
6 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.43
Profitto previsto:
0.12 USD
Profitto medio:
0.48 USD
Perdita media:
-1.69 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.87 USD (1)
Crescita mensile:
4.86%
Algo trading:
75%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.34 USD
Massimale:
2.17 USD (6.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
8.99% (2.76 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|4
|AUDCAD
|3
|AUDUSD
|2
|USDCAD
|2
|GBPUSD
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD
|0
|AUDCAD
|2
|AUDUSD
|1
|USDCAD
|-2
|GBPUSD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD
|-47
|AUDCAD
|302
|AUDUSD
|61
|USDCAD
|-216
|GBPUSD
|100
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.96 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1.21 USD
Massima perdita consecutiva: -1.87 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
InstaForex-Cent.com
|0.00 × 9
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Live01
|0.00 × 2
|
CapitalComBY-Real
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMaxAU-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 12
|
InfinoxCapital-Live03
|0.00 × 5
|
IronFXBM-Real4
|0.00 × 5
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 1
|
ForexBrokerInc-Main
|0.00 × 1
|
IronFX-Real8
|0.00 × 2
|
Exness-Real4
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 6
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 5
|
Exness-Real3
|0.00 × 8
|
SFM-Live
|0.00 × 12
|
ICMarkets-Live14
|0.14 × 14
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.17 × 191
|
RoboForexDE-ECN
|0.19 × 63
|
OrtegaCapital-Server
|0.20 × 5
|
FusionMarkets-Live 2
|0.29 × 17
|
UniverseWheel-Live
|0.31 × 16
|
JustForex-Live
|0.31 × 32
|
ICMarkets-Live12
|0.35 × 54
