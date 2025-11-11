SegnaliSezioni
Andrei Taratukhin

LineTrade

Andrei Taratukhin
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
RoboForex-ECN
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
10 (83.33%)
Loss Trade:
2 (16.67%)
Best Trade:
0.96 USD
Worst Trade:
-1.87 USD
Profitto lordo:
4.82 USD (669 pips)
Perdita lorda:
-3.38 USD (469 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (1.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1.83 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
7.16%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
0.66
Long Trade:
6 (50.00%)
Short Trade:
6 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.43
Profitto previsto:
0.12 USD
Profitto medio:
0.48 USD
Perdita media:
-1.69 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.87 USD (1)
Crescita mensile:
4.86%
Algo trading:
75%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.34 USD
Massimale:
2.17 USD (6.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
8.99% (2.76 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD 4
AUDCAD 3
AUDUSD 2
USDCAD 2
GBPUSD 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD 0
AUDCAD 2
AUDUSD 1
USDCAD -2
GBPUSD 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD -47
AUDCAD 302
AUDUSD 61
USDCAD -216
GBPUSD 100
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.96 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1.21 USD
Massima perdita consecutiva: -1.87 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

InstaForex-Cent.com
0.00 × 9
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 1
EurotradeSA-Live01
0.00 × 2
CapitalComBY-Real
0.00 × 1
TMGM.TradeMaxAU-Demo
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 9
ICMarkets-Live20
0.00 × 12
InfinoxCapital-Live03
0.00 × 5
IronFXBM-Real4
0.00 × 5
Just2Trade-Real2
0.00 × 1
ForexBrokerInc-Main
0.00 × 1
IronFX-Real8
0.00 × 2
Exness-Real4
0.00 × 5
ICMarkets-Live24
0.00 × 6
FXDD-MT4 Live Server 7
0.00 × 5
Exness-Real3
0.00 × 8
SFM-Live
0.00 × 12
ICMarkets-Live14
0.14 × 14
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.17 × 191
RoboForexDE-ECN
0.19 × 63
OrtegaCapital-Server
0.20 × 5
FusionMarkets-Live 2
0.29 × 17
UniverseWheel-Live
0.31 × 16
JustForex-Live
0.31 × 32
ICMarkets-Live12
0.35 × 54
353 più
Non ci sono recensioni
2025.11.11 22:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.11 22:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.11 21:00
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.11 21:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
