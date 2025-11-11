SegnaliSezioni
Rikki Scott

SEASIDE420

Rikki Scott
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
0%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
2 (66.66%)
Loss Trade:
1 (33.33%)
Best Trade:
4.42 NZD
Worst Trade:
-1.83 NZD
Profitto lordo:
7.21 NZD (446 pips)
Perdita lorda:
-1.83 NZD (158 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (7.21 NZD)
Massimo profitto consecutivo:
7.21 NZD (2)
Indice di Sharpe:
0.68
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.73%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
2.94
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
3 (100.00%)
Fattore di profitto:
3.94
Profitto previsto:
1.79 NZD
Profitto medio:
3.61 NZD
Perdita media:
-1.83 NZD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.83 NZD)
Massima perdita consecutiva:
-1.83 NZD (1)
Crescita mensile:
10.76%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.83 NZD
Massimale:
1.83 NZD (3.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 NZD)
Per equità:
3.09% (1.71 NZD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDJPY 2
NZDCHF 1
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDJPY 1
NZDCHF 3
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDJPY 84
NZDCHF 204
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.42 NZD
Worst Trade: -2 NZD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +7.21 NZD
Massima perdita consecutiva: -1.83 NZD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackBullMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

UniverseWheel-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.50 × 20
$50 to $infinity

FX EA


Non ci sono recensioni
2025.11.11 19:00
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.11.11 19:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.11 19:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
