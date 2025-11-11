- Crescita
Trade:
3
Profit Trade:
2 (66.66%)
Loss Trade:
1 (33.33%)
Best Trade:
4.42 NZD
Worst Trade:
-1.83 NZD
Profitto lordo:
7.21 NZD (446 pips)
Perdita lorda:
-1.83 NZD (158 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (7.21 NZD)
Massimo profitto consecutivo:
7.21 NZD (2)
Indice di Sharpe:
0.68
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.73%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
2.94
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
3 (100.00%)
Fattore di profitto:
3.94
Profitto previsto:
1.79 NZD
Profitto medio:
3.61 NZD
Perdita media:
-1.83 NZD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.83 NZD)
Massima perdita consecutiva:
-1.83 NZD (1)
Crescita mensile:
10.76%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.83 NZD
Massimale:
1.83 NZD (3.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 NZD)
Per equità:
3.09% (1.71 NZD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDJPY
|2
|NZDCHF
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDJPY
|1
|NZDCHF
|3
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDJPY
|84
|NZDCHF
|204
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.42 NZD
Worst Trade: -2 NZD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +7.21 NZD
Massima perdita consecutiva: -1.83 NZD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackBullMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.50 × 20
50USD al mese
0%
0
0
USD
USD
55
NZD
NZD
1
100%
3
66%
100%
3.93
1.79
NZD
NZD
3%
1:500