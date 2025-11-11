SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Anxin
Wen Yuan Su

Anxin

Wen Yuan Su
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 1%
EBCFinancialGroupKY-Live02
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
1 (12.50%)
Loss Trade:
7 (87.50%)
Best Trade:
987.59 USD
Worst Trade:
-162.00 USD
Profitto lordo:
987.59 USD (12 460 pips)
Perdita lorda:
-868.75 USD (5 338 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (987.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
987.59 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
15.15%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
0.17
Long Trade:
4 (50.00%)
Short Trade:
4 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.14
Profitto previsto:
14.86 USD
Profitto medio:
987.59 USD
Perdita media:
-124.11 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-706.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-706.75 USD (6)
Crescita mensile:
1.08%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
706.75 USD
Massimale:
706.75 USD (6.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.43% (706.75 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
HSIHKD 5
U30USD 1
XAUUSD 1
XTIUSD 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
HSIHKD -561
U30USD -146
XAUUSD 988
XTIUSD -162
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
HSIHKD -4.1K
U30USD -850
XAUUSD 12K
XTIUSD -399
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +987.59 USD
Worst Trade: -162 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +987.59 USD
Massima perdita consecutiva: -706.75 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EBCFinancialGroupKY-Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

CXMTradingLtd-Real2
10.78 × 736
ICMarketsSC-Live26
13.00 × 1
Exness-Real
15.09 × 70
周线波段跟随交易策略，控制风险放在第一位。追求稳定收益。
Non ci sono recensioni
2025.11.12 17:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.11 17:50
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.11 17:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.11 17:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
