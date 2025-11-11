- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
1 (12.50%)
Loss Trade:
7 (87.50%)
Best Trade:
987.59 USD
Worst Trade:
-162.00 USD
Profitto lordo:
987.59 USD (12 460 pips)
Perdita lorda:
-868.75 USD (5 338 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (987.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
987.59 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
15.15%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
0.17
Long Trade:
4 (50.00%)
Short Trade:
4 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.14
Profitto previsto:
14.86 USD
Profitto medio:
987.59 USD
Perdita media:
-124.11 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-706.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-706.75 USD (6)
Crescita mensile:
1.08%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
706.75 USD
Massimale:
706.75 USD (6.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.43% (706.75 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|HSIHKD
|5
|U30USD
|1
|XAUUSD
|1
|XTIUSD
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|HSIHKD
|-561
|U30USD
|-146
|XAUUSD
|988
|XTIUSD
|-162
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|HSIHKD
|-4.1K
|U30USD
|-850
|XAUUSD
|12K
|XTIUSD
|-399
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +987.59 USD
Worst Trade: -162 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +987.59 USD
Massima perdita consecutiva: -706.75 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EBCFinancialGroupKY-Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
CXMTradingLtd-Real2
|10.78 × 736
|
ICMarketsSC-Live26
|13.00 × 1
|
Exness-Real
|15.09 × 70
周线波段跟随交易策略，控制风险放在第一位。追求稳定收益。
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
1%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
1
0%
8
12%
100%
1.13
14.86
USD
USD
6%
1:500