SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / My Trading
Kondalarao Marneni

My Trading

Kondalarao Marneni
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -25%
FlexyMarkets-Server
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
45
Profit Trade:
29 (64.44%)
Loss Trade:
16 (35.56%)
Best Trade:
90.48 USD
Worst Trade:
-160.53 USD
Profitto lordo:
383.68 USD (37 619 pips)
Perdita lorda:
-421.46 USD (20 516 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (64.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
150.39 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
92.12%
Massimo carico di deposito:
324.24%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
52
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-0.14
Long Trade:
28 (62.22%)
Short Trade:
17 (37.78%)
Fattore di profitto:
0.91
Profitto previsto:
-0.84 USD
Profitto medio:
13.23 USD
Perdita media:
-26.34 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-38.61 USD)
Massima perdita consecutiva:
-160.53 USD (1)
Crescita mensile:
-25.19%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
119.83 USD
Massimale:
277.30 USD (90.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
90.19% (277.30 USD)
Per equità:
85.34% (258.26 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US30 27
US500 18
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US30 -108
US500 70
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US30 -6.9K
US500 24K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +90.48 USD
Worst Trade: -161 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +64.37 USD
Massima perdita consecutiva: -38.61 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FlexyMarkets-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Later
Non ci sono recensioni
2025.11.14 07:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.14 06:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.14 05:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.13 18:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 18:52
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.13 18:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 17:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 17:41
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.13 17:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 16:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 16:41
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 3 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 19:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 19:31
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.12 19:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 19:31
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.12 18:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 18:31
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.12 18:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 18:31
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.12 17:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
My Trading
30USD al mese
-25%
0
0
USD
112
USD
1
0%
45
64%
92%
0.91
-0.84
USD
90%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.