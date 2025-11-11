SegnaliSezioni
Benjamin Roger Joseph Touvron

TraderMan

Benjamin Roger Joseph Touvron
0 recensioni
86 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 -10%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
7 844
Profit Trade:
6 115 (77.95%)
Loss Trade:
1 729 (22.04%)
Best Trade:
167.48 EUR
Worst Trade:
-883.66 EUR
Profitto lordo:
13 207.25 EUR (16 398 825 pips)
Perdita lorda:
-13 266.40 EUR (1 389 466 pips)
Vincite massime consecutive:
194 (49.85 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
348.24 EUR (4)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-0.02
Long Trade:
4 127 (52.61%)
Short Trade:
3 717 (47.39%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
-0.01 EUR
Profitto medio:
2.16 EUR
Perdita media:
-7.67 EUR
Massime perdite consecutive:
33 (-6.41 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1 124.52 EUR (5)
Crescita mensile:
-31.10%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
84%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 319.41 EUR
Massimale:
2 671.16 EUR (73.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
88.49% (2 590.17 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 5555
USDJPY 570
GBPUSD 511
EURAUD 287
ETHUSD 126
GBPAUD 116
EURUSD 109
AUDUSD 98
DE40 58
BTCUSD 55
USDCHF 47
USDMXN 30
XRPUSD 27
USDCAD 26
US500 22
EURGBP 17
SOLUSD 16
IAU.NYSE 15
GBPJPY 13
XAGEUR 12
XAUEUR 10
CHFJPY 9
DOGUSD 7
JUP.LSE 5
NZDUSD 4
AUDCAD 4
EURCAD 4
NZDCAD 3
AUDNZD 3
XAGUSD 3
LTCUSD 2
AUDJPY 2
ADAUSD 2
BNBUSD 2
AMS.MAD 2
GBPCAD 1
GBPCHF 1
AVXUSD 1
EOSUSD 1
CADJPY 1
EURJPY 1
LNKUSD 1
BCHUSD 1
AUDCHF 1
EURCHF 1
CADCHF 1
ORCL.NYSE 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 24
USDJPY 91
GBPUSD -44
EURAUD -66
ETHUSD 39
GBPAUD -12
EURUSD 49
AUDUSD -103
DE40 -7
BTCUSD 8
USDCHF 12
USDMXN -20
XRPUSD 0
USDCAD 2
US500 -5
EURGBP 1
SOLUSD 10
IAU.NYSE 0
GBPJPY -1
XAGEUR -9
XAUEUR 19
CHFJPY 0
DOGUSD -1
JUP.LSE 0
NZDUSD 3
AUDCAD -1
EURCAD 2
NZDCAD 7
AUDNZD 0
XAGUSD -7
LTCUSD 0
AUDJPY 0
ADAUSD 0
BNBUSD -1
AMS.MAD -2
GBPCAD -2
GBPCHF -5
AVXUSD -1
EOSUSD 0
CADJPY 2
EURJPY 2
LNKUSD 0
BCHUSD 0
AUDCHF 0
EURCHF 0
CADCHF -1
ORCL.NYSE -10
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 80K
USDJPY 9.9K
GBPUSD 7.8K
EURAUD -9.4K
ETHUSD 64K
GBPAUD -1.6K
EURUSD 2.5K
AUDUSD -7.4K
DE40 -6.6K
BTCUSD -71K
USDCHF 1.3K
USDMXN -3K
XRPUSD 3.2K
USDCAD 878
US500 -3.1K
EURGBP 68
SOLUSD 104K
IAU.NYSE 0
GBPJPY -23
XAGEUR 189
XAUEUR 278
CHFJPY 54
DOGUSD -1.1K
JUP.LSE -100
NZDUSD 56
AUDCAD -45
EURCAD 242
NZDCAD 976
AUDNZD 12
XAGUSD -312
LTCUSD -210
AUDJPY -33
ADAUSD -1.9K
BNBUSD -12K
AMS.MAD -1K
GBPCAD -299
GBPCHF -397
AVXUSD -8.8K
EOSUSD 0
CADJPY 333
EURJPY 295
LNKUSD -99
BCHUSD -127
AUDCHF -34
EURCHF -18
CADCHF -38
ORCL.NYSE -975
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +167.48 EUR
Worst Trade: -884 EUR
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +49.85 EUR
Massima perdita consecutiva: -6.41 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsEU-MT5-5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

PUPrime-Live
0.46 × 117
RazeGlobalMarkets-Server
0.84 × 125
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.94 × 197
FusionMarkets-Live
1.12 × 93
Exness-MT5Real3
1.17 × 6
Exness-MT5Real12
1.25 × 8
Bybit-Live
1.25 × 4
Exness-MT5Real7
1.40 × 5
TitanFX-MT5-01
1.41 × 98
VantageInternational-Live 10
1.55 × 122
FPMarketsSC-Live
1.57 × 23
VantageInternational-Live 5
1.60 × 15
BlueberryMarkets-Live
1.61 × 215
FxPro-MT5 Live02
1.62 × 156
Coinexx-Live
1.79 × 33
ICMarketsSC-MT5-2
1.89 × 1051
RoboForex-ECN
1.92 × 4162
UnitedSecurities-Server
2.00 × 4
FundingTradersGroup-Server
2.12 × 66
TradeMaxGlobal-Live
2.28 × 354
OneRoyal-Server
2.40 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
2.52 × 29
ICMarketsSC-MT5
2.64 × 81
Darwinex-Live
2.79 × 156
Axiory-Live
2.82 × 65
79 più
Fort de plus de 20 ans d'expérience en tant que trader professionnel au sein de plusieurs sociétés, je mets désormais mon expertise à votre service via une plateforme privée de signaux de trading.
Ma mission est d'accompagner les traders, débutants comme confirmés, en leur fournissant des analyses de marché en temps réel et des signaux de trading précis pour optimiser leur stratégie.

Ce canal est particulièrement adapté aux petits comptes démarrant avec moins de 100 €, les aidant à se développer progressivement dans un environnement discipliné et éducatif.

Non ci sono recensioni
2025.11.11 16:50
A large drawdown may occur on the account again
