- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5555
|USDJPY
|570
|GBPUSD
|511
|EURAUD
|287
|ETHUSD
|126
|GBPAUD
|116
|EURUSD
|109
|AUDUSD
|98
|DE40
|58
|BTCUSD
|55
|USDCHF
|47
|USDMXN
|30
|XRPUSD
|27
|USDCAD
|26
|US500
|22
|EURGBP
|17
|SOLUSD
|16
|IAU.NYSE
|15
|GBPJPY
|13
|XAGEUR
|12
|XAUEUR
|10
|CHFJPY
|9
|DOGUSD
|7
|JUP.LSE
|5
|NZDUSD
|4
|AUDCAD
|4
|EURCAD
|4
|NZDCAD
|3
|AUDNZD
|3
|XAGUSD
|3
|LTCUSD
|2
|AUDJPY
|2
|ADAUSD
|2
|BNBUSD
|2
|AMS.MAD
|2
|GBPCAD
|1
|GBPCHF
|1
|AVXUSD
|1
|EOSUSD
|1
|CADJPY
|1
|EURJPY
|1
|LNKUSD
|1
|BCHUSD
|1
|AUDCHF
|1
|EURCHF
|1
|CADCHF
|1
|ORCL.NYSE
|1
|
|
|
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|24
|USDJPY
|91
|GBPUSD
|-44
|EURAUD
|-66
|ETHUSD
|39
|GBPAUD
|-12
|EURUSD
|49
|AUDUSD
|-103
|DE40
|-7
|BTCUSD
|8
|USDCHF
|12
|USDMXN
|-20
|XRPUSD
|0
|USDCAD
|2
|US500
|-5
|EURGBP
|1
|SOLUSD
|10
|IAU.NYSE
|0
|GBPJPY
|-1
|XAGEUR
|-9
|XAUEUR
|19
|CHFJPY
|0
|DOGUSD
|-1
|JUP.LSE
|0
|NZDUSD
|3
|AUDCAD
|-1
|EURCAD
|2
|NZDCAD
|7
|AUDNZD
|0
|XAGUSD
|-7
|LTCUSD
|0
|AUDJPY
|0
|ADAUSD
|0
|BNBUSD
|-1
|AMS.MAD
|-2
|GBPCAD
|-2
|GBPCHF
|-5
|AVXUSD
|-1
|EOSUSD
|0
|CADJPY
|2
|EURJPY
|2
|LNKUSD
|0
|BCHUSD
|0
|AUDCHF
|0
|EURCHF
|0
|CADCHF
|-1
|ORCL.NYSE
|-10
|
|
|
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|80K
|USDJPY
|9.9K
|GBPUSD
|7.8K
|EURAUD
|-9.4K
|ETHUSD
|64K
|GBPAUD
|-1.6K
|EURUSD
|2.5K
|AUDUSD
|-7.4K
|DE40
|-6.6K
|BTCUSD
|-71K
|USDCHF
|1.3K
|USDMXN
|-3K
|XRPUSD
|3.2K
|USDCAD
|878
|US500
|-3.1K
|EURGBP
|68
|SOLUSD
|104K
|IAU.NYSE
|0
|GBPJPY
|-23
|XAGEUR
|189
|XAUEUR
|278
|CHFJPY
|54
|DOGUSD
|-1.1K
|JUP.LSE
|-100
|NZDUSD
|56
|AUDCAD
|-45
|EURCAD
|242
|NZDCAD
|976
|AUDNZD
|12
|XAGUSD
|-312
|LTCUSD
|-210
|AUDJPY
|-33
|ADAUSD
|-1.9K
|BNBUSD
|-12K
|AMS.MAD
|-1K
|GBPCAD
|-299
|GBPCHF
|-397
|AVXUSD
|-8.8K
|EOSUSD
|0
|CADJPY
|333
|EURJPY
|295
|LNKUSD
|-99
|BCHUSD
|-127
|AUDCHF
|-34
|EURCHF
|-18
|CADCHF
|-38
|ORCL.NYSE
|-975
|
|
|
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsEU-MT5-5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
PUPrime-Live
|0.46 × 117
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.84 × 125
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.94 × 197
|
FusionMarkets-Live
|1.12 × 93
|
Exness-MT5Real3
|1.17 × 6
|
Exness-MT5Real12
|1.25 × 8
|
Bybit-Live
|1.25 × 4
|
Exness-MT5Real7
|1.40 × 5
|
TitanFX-MT5-01
|1.41 × 98
|
VantageInternational-Live 10
|1.55 × 122
|
FPMarketsSC-Live
|1.57 × 23
|
VantageInternational-Live 5
|1.60 × 15
|
BlueberryMarkets-Live
|1.61 × 215
|
FxPro-MT5 Live02
|1.62 × 156
|
Coinexx-Live
|1.79 × 33
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.89 × 1051
|
RoboForex-ECN
|1.92 × 4162
|
UnitedSecurities-Server
|2.00 × 4
|
FundingTradersGroup-Server
|2.12 × 66
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.28 × 354
|
OneRoyal-Server
|2.40 × 5
|
ForexTimeFXTM-Live01
|2.52 × 29
|
ICMarketsSC-MT5
|2.64 × 81
|
Darwinex-Live
|2.79 × 156
|
Axiory-Live
|2.82 × 65
Fort de plus de 20 ans d'expérience en tant que trader professionnel au sein de plusieurs sociétés, je mets désormais mon expertise à votre service via une plateforme privée de signaux de trading.
Ma mission est d'accompagner les traders, débutants comme confirmés, en leur fournissant des analyses de marché en temps réel et des signaux de trading précis pour optimiser leur stratégie.
Ce canal est particulièrement adapté aux petits comptes démarrant avec moins de 100 €, les aidant à se développer progressivement dans un environnement discipliné et éducatif.