Trade:
6
Profit Trade:
3 (50.00%)
Loss Trade:
3 (50.00%)
Best Trade:
607.92 USD
Worst Trade:
-3.74 USD
Profitto lordo:
702.63 USD (10 958 pips)
Perdita lorda:
-9.08 USD (3 948 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (678.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
678.84 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.52
Attività di trading:
94.26%
Massimo carico di deposito:
90.48%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
8 minuti
Fattore di recupero:
185.44
Long Trade:
5 (83.33%)
Short Trade:
1 (16.67%)
Fattore di profitto:
77.38
Profitto previsto:
115.59 USD
Profitto medio:
234.21 USD
Perdita media:
-3.03 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-3.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.74 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.26 USD
Massimale:
3.74 USD (0.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.72% (3.74 USD)
Per equità:
1.60% (7.99 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|694
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Best Trade: +607.92 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +678.84 USD
Massima perdita consecutiva: -3.74 USD
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
Trades.
