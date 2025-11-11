SegnaliSezioni
Ratheesh T P

SreejeshCrossover

Ratheesh T P
0 recensioni
3 settimane
0 / 0 USD
0%
VantageInternational-Live 13
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
28
Profit Trade:
10 (35.71%)
Loss Trade:
18 (64.29%)
Best Trade:
916.04 INR
Worst Trade:
-1 020.89 INR
Profitto lordo:
3 364.64 INR (16 622 pips)
Perdita lorda:
-6 415.43 INR (165 844 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (808.48 INR)
Massimo profitto consecutivo:
916.04 INR (1)
Indice di Sharpe:
-0.22
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
27 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
6 (21.43%)
Short Trade:
22 (78.57%)
Fattore di profitto:
0.52
Profitto previsto:
-108.96 INR
Profitto medio:
336.46 INR
Perdita media:
-356.41 INR
Massime perdite consecutive:
5 (-1 222.03 INR)
Massima perdita consecutiva:
-1 727.17 INR (4)
Crescita mensile:
-61.02%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 050.79 INR
Massimale:
3 050.79 INR (61.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 INR)
Per equità:
0.00% (0.00 INR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 21
BTCUSD 7
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -29
BTCUSD -22
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -2.1K
BTCUSD -147K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +916.04 INR
Worst Trade: -1 021 INR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +808.48 INR
Massima perdita consecutiva: -1 222.03 INR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 13" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

This is one minute scalping in XAUUSD
Non ci sono recensioni
2025.11.11 16:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.11 16:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
