- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
28
Profit Trade:
10 (35.71%)
Loss Trade:
18 (64.29%)
Best Trade:
916.04 INR
Worst Trade:
-1 020.89 INR
Profitto lordo:
3 364.64 INR (16 622 pips)
Perdita lorda:
-6 415.43 INR (165 844 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (808.48 INR)
Massimo profitto consecutivo:
916.04 INR (1)
Indice di Sharpe:
-0.22
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
27 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
6 (21.43%)
Short Trade:
22 (78.57%)
Fattore di profitto:
0.52
Profitto previsto:
-108.96 INR
Profitto medio:
336.46 INR
Perdita media:
-356.41 INR
Massime perdite consecutive:
5 (-1 222.03 INR)
Massima perdita consecutiva:
-1 727.17 INR (4)
Crescita mensile:
-61.02%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 050.79 INR
Massimale:
3 050.79 INR (61.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 INR)
Per equità:
0.00% (0.00 INR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|21
|BTCUSD
|7
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-29
|BTCUSD
|-22
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-2.1K
|BTCUSD
|-147K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +916.04 INR
Worst Trade: -1 021 INR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +808.48 INR
Massima perdita consecutiva: -1 222.03 INR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 13" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
This is one minute scalping in XAUUSD
