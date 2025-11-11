- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
24
Profit Trade:
16 (66.66%)
Loss Trade:
8 (33.33%)
Best Trade:
16.62 USD
Worst Trade:
-6.03 USD
Profitto lordo:
48.74 USD (5 121 pips)
Perdita lorda:
-18.57 USD (1 735 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (17.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
17.98 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
32.57%
Massimo carico di deposito:
47.27%
Ultimo trade:
24 minuti fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
17 minuti
Fattore di recupero:
5.00
Long Trade:
21 (87.50%)
Short Trade:
3 (12.50%)
Fattore di profitto:
2.62
Profitto previsto:
1.26 USD
Profitto medio:
3.05 USD
Perdita media:
-2.32 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-6.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.03 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
6.03 USD (7.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.87% (6.01 USD)
Per equità:
25.73% (15.21 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|30
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|3.4K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +16.62 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +17.97 USD
Massima perdita consecutiva: -6.03 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
SFM-Live
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
OrtegaCapital-Server
|0.18 × 11
|
ICMarkets-Live23
|0.25 × 4
|
Pepperstone-Edge05
|0.26 × 23
|
ICMarkets-Live14
|0.57 × 83
|
Axi-US07-Live
|0.57 × 7
|
Tickmill-Live08
|0.64 × 25
|
Tickmill-Live02
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-Live31
|0.68 × 219
|
ICMarkets-Live06
|0.78 × 102
|
Exness-Real9
|0.83 × 23
|
TitanFX-04
|1.00 × 13
|
ICMarkets-Live15
|1.00 × 49
|
TickmillEU-Live
|1.16 × 320
|
ICMarketsSC-Live25
|1.19 × 144
