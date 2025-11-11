- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
35
Profit Trade:
31 (88.57%)
Loss Trade:
4 (11.43%)
Best Trade:
3.15 USD
Worst Trade:
-12.21 USD
Profitto lordo:
51.88 USD (51 840 pips)
Perdita lorda:
-27.59 USD (25 124 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (36.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
36.06 USD (24)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
67.95%
Massimo carico di deposito:
35.74%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
19 minuti
Fattore di recupero:
0.98
Long Trade:
22 (62.86%)
Short Trade:
13 (37.14%)
Fattore di profitto:
1.88
Profitto previsto:
0.69 USD
Profitto medio:
1.67 USD
Perdita media:
-6.90 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-24.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-24.69 USD (3)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.14 USD
Massimale:
24.76 USD (10.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.08% (24.90 USD)
Per equità:
35.65% (83.25 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|35
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|24
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|27K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
Exness-MT5Real7
|9.42 × 152
FxPro-MT5
|14.00 × 3
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
12%
0
0
USD
USD
224
USD
USD
1
0%
35
88%
68%
1.88
0.69
USD
USD
36%
1:400