Trade:
86
Profit Trade:
43 (50.00%)
Loss Trade:
43 (50.00%)
Best Trade:
4.89 USD
Worst Trade:
-3.56 USD
Profitto lordo:
25.52 USD (2 028 pips)
Perdita lorda:
-33.40 USD (3 244 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (0.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8.17 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
59.85%
Ultimo trade:
9 minuti fa
Trade a settimana:
94
Tempo di attesa medio:
58 minuti
Fattore di recupero:
-0.41
Long Trade:
50 (58.14%)
Short Trade:
36 (41.86%)
Fattore di profitto:
0.76
Profitto previsto:
-0.09 USD
Profitto medio:
0.59 USD
Perdita media:
-0.78 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-4.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.12 USD (2)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.88 USD
Massimale:
19.25 USD (7.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.21% (19.33 USD)
Per equità:
24.06% (60.65 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|21
|EURUSD
|13
|EURJPY
|10
|NZDUSD
|9
|AUDUSD
|8
|EURGBP
|7
|USDJPY
|7
|USDCHF
|6
|USDCAD
|5
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|-2
|EURUSD
|2
|EURJPY
|2
|NZDUSD
|5
|AUDUSD
|0
|EURGBP
|-1
|USDJPY
|-4
|USDCHF
|-13
|USDCAD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|-117
|EURUSD
|-90
|EURJPY
|-240
|NZDUSD
|500
|AUDUSD
|5
|EURGBP
|-49
|USDJPY
|-507
|USDCHF
|-1K
|USDCAD
|302
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.89 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +0.44 USD
Massima perdita consecutiva: -4.31 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 2
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 14
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.20 × 5
|
FusionMarkets-Live
|0.36 × 14
|
ICTrading-MT5-4
|0.36 × 36
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
Exness-MT5Real7
|0.50 × 14
|
RoboForex-ECN
|0.54 × 3748
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
ICMarkets-MT5
|0.83 × 12
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
Exness-MT5Real8
|0.92 × 106
|
BlackBullMarkets-Live
|0.97 × 136
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.09 × 510
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.16 × 202
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.41 × 141
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.62 × 609
|
Alpari-MT5
|1.93 × 46
Be sure to copy all orders exactly, IMPORTANT copy my transactions to a separate account. lever 1:500 or more, account type ProCent (ECN/PRIME) Please use the Affiliate code when registering a RoboForex account in this group: qzqj - Rebates for all clients and subpartners this group 25%! (in this group minimum volume of 0.01 is available on all MetaTrader4 ProCent accounts. When opening a new account)
