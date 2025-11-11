SegnaliSezioni
Evgen Khenkin

MM N RoboForex

Evgen Khenkin
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -1%
RoboForex-ECN
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
86
Profit Trade:
43 (50.00%)
Loss Trade:
43 (50.00%)
Best Trade:
4.89 USD
Worst Trade:
-3.56 USD
Profitto lordo:
25.52 USD (2 028 pips)
Perdita lorda:
-33.40 USD (3 244 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (0.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8.17 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
59.85%
Ultimo trade:
9 minuti fa
Trade a settimana:
94
Tempo di attesa medio:
58 minuti
Fattore di recupero:
-0.41
Long Trade:
50 (58.14%)
Short Trade:
36 (41.86%)
Fattore di profitto:
0.76
Profitto previsto:
-0.09 USD
Profitto medio:
0.59 USD
Perdita media:
-0.78 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-4.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.12 USD (2)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.88 USD
Massimale:
19.25 USD (7.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.21% (19.33 USD)
Per equità:
24.06% (60.65 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 21
EURUSD 13
EURJPY 10
NZDUSD 9
AUDUSD 8
EURGBP 7
USDJPY 7
USDCHF 6
USDCAD 5
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD -2
EURUSD 2
EURJPY 2
NZDUSD 5
AUDUSD 0
EURGBP -1
USDJPY -4
USDCHF -13
USDCAD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD -117
EURUSD -90
EURJPY -240
NZDUSD 500
AUDUSD 5
EURGBP -49
USDJPY -507
USDCHF -1K
USDCAD 302
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.89 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +0.44 USD
Massima perdita consecutiva: -4.31 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageFX-Live
0.00 × 2
FXCC1-Trade
0.00 × 2
Tradestone-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 14
RoboMarketsDE-ECN
0.20 × 5
FusionMarkets-Live
0.36 × 14
ICTrading-MT5-4
0.36 × 36
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
Exness-MT5Real7
0.50 × 14
RoboForex-ECN
0.54 × 3748
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
ICMarkets-MT5
0.83 × 12
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 106
BlackBullMarkets-Live
0.97 × 136
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.09 × 510
ForexClub-MT5 Real Server
1.16 × 202
ICMarketsEU-MT5-2
1.41 × 141
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
ICMarketsSC-MT5-2
1.62 × 609
Alpari-MT5
1.93 × 46
52 più
Be sure to copy all orders exactly, IMPORTANT copy my transactions to a separate account. lever 1:500 or more, account type ProCent (ECN/PRIME)  Please use the Affiliate code when registering a RoboForex account in this group: qzqj - Rebates for all clients and subpartners this group 25%! (in this group minimum volume of 0.01 is available on all MetaTrader4 ProCent accounts. When opening a new account)
Non ci sono recensioni
2025.11.11 13:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.