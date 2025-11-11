- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
440
Profit Trade:
230 (52.27%)
Loss Trade:
210 (47.73%)
Best Trade:
234.50 USD
Worst Trade:
-107.50 USD
Profitto lordo:
4 630.33 USD (238 219 pips)
Perdita lorda:
-3 204.32 USD (168 827 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (381.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
458.50 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
59.94%
Massimo carico di deposito:
106.78%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
385
Tempo di attesa medio:
5 minuti
Fattore di recupero:
2.08
Long Trade:
212 (48.18%)
Short Trade:
228 (51.82%)
Fattore di profitto:
1.45
Profitto previsto:
3.24 USD
Profitto medio:
20.13 USD
Perdita media:
-15.26 USD
Massime perdite consecutive:
29 (-317.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-373.80 USD (7)
Crescita mensile:
534.59%
Algo trading:
1%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.08 USD
Massimale:
684.45 USD (29.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
51.81% (684.45 USD)
Per equità:
6.94% (53.40 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USTECH
|312
|XAUUSD
|74
|GER40
|34
|EURUSD
|17
|GBPUSD
|2
|BTCUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USTECH
|196
|XAUUSD
|885
|GER40
|343
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|0
|BTCUSD
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USTECH
|31K
|XAUUSD
|10K
|GER40
|30K
|EURUSD
|-25
|GBPUSD
|-5
|BTCUSD
|-1.3K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +234.50 USD
Worst Trade: -108 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +381.40 USD
Massima perdita consecutiva: -317.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US16-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Demo01
|1.30 × 20
|
RoboForex-ProCent-8
|2.81 × 48
This is my manual trading account.
