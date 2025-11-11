- Crescita
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "4xHubInternational-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Turbo Signal est un signal de trading automatisé spécialisé sur l’or (XAUUSD).
La stratégie repose sur des points de cassure (breakout) et une gestion rigoureuse du risque.
Toutes les positions sont exécutées automatiquement par un algorithme fiable et optimisé pour le marché de l’or.
-
Croissance constante et contrôlée
-
Aucune intervention manuelle
-
Gestion du capital prudente et transparente
-
Risque limité et suivi continu
💰 Dépôt minimum recommandé : 100 USD
🔄 Type : Algo trading 100% automatique
📈 Objectif : croissance stable et durable sur le long terme