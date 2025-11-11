- Crescita
Trade:
35
Profit Trade:
28 (80.00%)
Loss Trade:
7 (20.00%)
Best Trade:
67.09 USD
Worst Trade:
-32.45 USD
Profitto lordo:
418.95 USD (289 856 pips)
Perdita lorda:
-105.55 USD (56 528 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (45.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
123.69 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.45
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
15 minuti
Fattore di recupero:
7.82
Long Trade:
31 (88.57%)
Short Trade:
4 (11.43%)
Fattore di profitto:
3.97
Profitto previsto:
8.95 USD
Profitto medio:
14.96 USD
Perdita media:
-15.08 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-40.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-40.06 USD (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
40.06 USD (9.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|35
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|313
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|233K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +67.09 USD
Worst Trade: -32 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +45.01 USD
Massima perdita consecutiva: -40.06 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|11.00 × 2
