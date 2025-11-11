SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Trend BTC Star
Huynh Thien Vuong

Trend BTC Star

Huynh Thien Vuong
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
35
Profit Trade:
28 (80.00%)
Loss Trade:
7 (20.00%)
Best Trade:
67.09 USD
Worst Trade:
-32.45 USD
Profitto lordo:
418.95 USD (289 856 pips)
Perdita lorda:
-105.55 USD (56 528 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (45.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
123.69 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.45
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
15 minuti
Fattore di recupero:
7.82
Long Trade:
31 (88.57%)
Short Trade:
4 (11.43%)
Fattore di profitto:
3.97
Profitto previsto:
8.95 USD
Profitto medio:
14.96 USD
Perdita media:
-15.08 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-40.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-40.06 USD (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
40.06 USD (9.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 35
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 313
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 233K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +67.09 USD
Worst Trade: -32 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +45.01 USD
Massima perdita consecutiva: -40.06 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
11.00 × 2
Non ci sono recensioni
2025.11.11 13:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.11 13:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
