Trade:
11
Profit Trade:
10 (90.90%)
Loss Trade:
1 (9.09%)
Best Trade:
10.85 USD
Worst Trade:
-2.69 USD
Profitto lordo:
50.86 USD (18 449 pips)
Perdita lorda:
-2.69 USD (538 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (37.22 USD)
Massimo profitto consecutivo:
37.22 USD (5)
Indice di Sharpe:
1.26
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
10.03%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
17.91
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
11 (100.00%)
Fattore di profitto:
18.91
Profitto previsto:
4.38 USD
Profitto medio:
5.09 USD
Perdita media:
-2.69 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-2.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.69 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2.69 USD (0.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.26% (2.69 USD)
Per equità:
0.02% (0.18 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|48
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|18K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
Exness-MT5Real31
|0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
Non ci sono recensioni