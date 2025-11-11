- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
14 (93.33%)
Loss Trade:
1 (6.67%)
Best Trade:
70.58 EUR
Worst Trade:
-26.85 EUR
Profitto lordo:
296.43 EUR (40 604 pips)
Perdita lorda:
-36.02 EUR (619 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (296.43 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
296.43 EUR (14)
Indice di Sharpe:
0.88
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.94%
Ultimo trade:
48 minuti fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
9.09
Long Trade:
6 (40.00%)
Short Trade:
9 (60.00%)
Fattore di profitto:
8.23
Profitto previsto:
17.36 EUR
Profitto medio:
21.17 EUR
Perdita media:
-36.02 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-26.85 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-26.85 EUR (1)
Crescita mensile:
2.42%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.81 EUR
Massimale:
28.64 EUR (0.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.24% (27.01 EUR)
Per equità:
1.24% (138.33 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5
|EURCAD
|5
|EURGBP
|3
|GBPUSD
|1
|USTEC
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|84
|EURCAD
|72
|EURGBP
|105
|GBPUSD
|4
|USTEC
|34
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|4.2K
|EURCAD
|661
|EURGBP
|423
|GBPUSD
|22
|USTEC
|35K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +70.58 EUR
Worst Trade: -27 EUR
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +296.43 EUR
Massima perdita consecutiva: -26.85 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 6
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.05 × 19
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 4
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.50 × 14
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
XMTrading-MT5 3
|0.71 × 5585
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
Exness-MT5Real8
|0.81 × 891
|
ICMarketsSC-MT5
|0.87 × 5533
|
LiteFinance-MT5
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
|
Exness-MT5Real12
|1.01 × 164
|
HFMarketsGlobal-Live1
|1.06 × 119
