- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
28
Profit Trade:
28 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
6.69 EUR
Worst Trade:
0.00 EUR
Profitto lordo:
47.23 EUR (1 813 pips)
Perdita lorda:
0.00 EUR
Vincite massime consecutive:
28 (47.23 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
47.23 EUR (28)
Indice di Sharpe:
1.08
Attività di trading:
93.86%
Massimo carico di deposito:
21.98%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
14 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
14 (50.00%)
Short Trade:
14 (50.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
1.69 EUR
Profitto medio:
1.69 EUR
Perdita media:
0.00 EUR
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 EUR)
Massima perdita consecutiva:
0.00 EUR (0)
Crescita mensile:
23.62%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
0.00 EUR (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
37.67% (83.77 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GER40
|26
|XAUUSD
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GER40
|52
|XAUUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GER40
|1.7K
|XAUUSD
|151
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.69 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 28
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +47.23 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.00 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TitanFX-MT5-01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ValutradesSeychelles-Live
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|2.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|2.15 × 194
|
Exness-MT5Real5
|2.50 × 16
|
RoboForex-ECN
|3.28 × 137
|
Tickmill-Live
|3.65 × 48
|
DooTechnology-Live
|4.12 × 879
|
AUSCommercial-Live
|4.24 × 21
|
Teletrade-Sharp ECN
|5.24 × 1579
|
ICMarketsSC-MT5-2
|7.45 × 29
|
XMTrading-MT5 3
|10.78 × 18
|
Exness-MT5Real15
|16.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
24%
0
0
USD
USD
247
EUR
EUR
1
0%
28
100%
94%
n/a
1.69
EUR
EUR
38%
1:500