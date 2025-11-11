SegnaliSezioni
Tamas Kacz

Negen

Tamas Kacz
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 24%
TitanFX-MT5-01
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
28
Profit Trade:
28 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
6.69 EUR
Worst Trade:
0.00 EUR
Profitto lordo:
47.23 EUR (1 813 pips)
Perdita lorda:
0.00 EUR
Vincite massime consecutive:
28 (47.23 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
47.23 EUR (28)
Indice di Sharpe:
1.08
Attività di trading:
93.86%
Massimo carico di deposito:
21.98%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
14 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
14 (50.00%)
Short Trade:
14 (50.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
1.69 EUR
Profitto medio:
1.69 EUR
Perdita media:
0.00 EUR
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 EUR)
Massima perdita consecutiva:
0.00 EUR (0)
Crescita mensile:
23.62%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
0.00 EUR (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
37.67% (83.77 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GER40 26
XAUUSD 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GER40 52
XAUUSD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GER40 1.7K
XAUUSD 151
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.69 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 28
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +47.23 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.00 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TitanFX-MT5-01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ValutradesSeychelles-Live
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
2.00 × 1
TitanFX-MT5-01
2.15 × 194
Exness-MT5Real5
2.50 × 16
RoboForex-ECN
3.28 × 137
Tickmill-Live
3.65 × 48
DooTechnology-Live
4.12 × 879
AUSCommercial-Live
4.24 × 21
Teletrade-Sharp ECN
5.24 × 1579
ICMarketsSC-MT5-2
7.45 × 29
XMTrading-MT5 3
10.78 × 18
Exness-MT5Real15
16.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.11.13 10:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 09:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 08:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 21:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 19:31
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.12 18:31
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.12 17:31
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.12 16:21
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.12 15:21
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.12 13:21
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 09:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.11 19:00
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.11 12:40
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.11 12:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.11 12:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Negen
30USD al mese
24%
0
0
USD
247
EUR
1
0%
28
100%
94%
n/a
1.69
EUR
38%
1:500
Copia

