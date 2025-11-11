- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
43
Profit Trade:
35 (81.39%)
Loss Trade:
8 (18.60%)
Best Trade:
107.04 USD
Worst Trade:
-68.90 USD
Profitto lordo:
421.54 USD (182 306 pips)
Perdita lorda:
-357.92 USD (165 625 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (218.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
218.96 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
0.30%
Massimo carico di deposito:
58.74%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
43
Tempo di attesa medio:
42 minuti
Fattore di recupero:
0.21
Long Trade:
1 (2.33%)
Short Trade:
42 (97.67%)
Fattore di profitto:
1.18
Profitto previsto:
1.48 USD
Profitto medio:
12.04 USD
Perdita media:
-44.74 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-236.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-236.65 USD (4)
Crescita mensile:
112.34%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
87.07 USD
Massimale:
306.03 USD (51.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
57.61% (195.77 USD)
Per equità:
6.56% (1.99 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|BTCUSD
|10
|AUDCAD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-51
|BTCUSD
|82
|AUDCAD
|32
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2.4K
|BTCUSD
|14K
|AUDCAD
|100
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +107.04 USD
Worst Trade: -69 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +218.96 USD
Massima perdita consecutiva: -236.65 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
OrbexGlobal-Live
|0.50 × 6
|
ICMarketsSC-Live14
|0.70 × 20
|
ICMarketsSC-Live26
|0.92 × 1646
|
ICMarketsSC-Live07
|0.99 × 94
|
ICMarketsSC-Live31
|1.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 19
|
RoboForex-ECN-2
|1.15 × 644
|
Exness-Real17
|1.37 × 141
|
ICMarketsSC-Live25
|1.38 × 125
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
BlackBullMarkets-Live
|1.94 × 31
|
Tickmill-Live08
|2.00 × 8
|
FusionMarkets-Live 2
|2.00 × 1
