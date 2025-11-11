- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
5
Profit Trade:
3 (60.00%)
Loss Trade:
2 (40.00%)
Best Trade:
40.00 USD
Worst Trade:
-20.21 USD
Profitto lordo:
41.08 USD (4 107 pips)
Perdita lorda:
-40.69 USD (4 038 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (1.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
40.00 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.41%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.02
Long Trade:
5 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.08 USD
Profitto medio:
13.69 USD
Perdita media:
-20.35 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-20.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.21 USD (1)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
20.30 USD
Massimale:
20.33 USD (0.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.20% (20.27 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD_
|5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD_
|0
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD_
|69
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +40.00 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1.08 USD
Massima perdita consecutiva: -20.21 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "WeMasterTrade-Virtual" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
A refined intraday system combining technical accuracy and risk control. Targets stable profit without excessive drawdown — ideal for consistent capital growth.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
1
0%
5
60%
100%
1.00
0.08
USD
USD
0%
1:100