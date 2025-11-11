SegnaliSezioni
Zhang Zhuo

Zhuo

Zhang Zhuo
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 66%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
385
Profit Trade:
226 (58.70%)
Loss Trade:
159 (41.30%)
Best Trade:
234.84 USD
Worst Trade:
-603.68 USD
Profitto lordo:
5 490.02 USD (760 588 pips)
Perdita lorda:
-3 751.36 USD (123 615 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (262.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
782.00 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.16%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
118
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
1.32
Long Trade:
342 (88.83%)
Short Trade:
43 (11.17%)
Fattore di profitto:
1.46
Profitto previsto:
4.52 USD
Profitto medio:
24.29 USD
Perdita media:
-23.59 USD
Massime perdite consecutive:
26 (-460.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-733.18 USD (8)
Crescita mensile:
66.43%
Algo trading:
46%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 321.79 USD (27.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.29% (1 321.96 USD)
Per equità:
0.37% (19.07 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 274
AUDCAD 44
AUDUSD 31
EURUSD 20
GBPUSD 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.6K
AUDCAD 123
AUDUSD -12
EURUSD 18
GBPUSD 7
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 86K
AUDCAD 2K
AUDUSD -907
EURUSD 2K
GBPUSD 695
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +234.84 USD
Worst Trade: -604 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +262.98 USD
Massima perdita consecutiva: -460.30 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real28
0.00 × 2
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
OxSecurities-Live
0.17 × 344
ForexTimeFXTM-Live01
0.23 × 114
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
Exness-MT5Real3
0.31 × 345
ICMarketsSC-MT5-4
0.42 × 249
FPMarkets-Live
0.42 × 322
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICMarkets-MT5
0.85 × 188
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
ICTrading-MT5-4
1.00 × 3
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
66 più
为了安全起见，建议至少使用 500 倍杠杆和 5000 美元，或者根据您的本金和杠杆比例调整金额。
Non ci sono recensioni
2025.11.11 11:30
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.11 11:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.11 11:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 11:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
