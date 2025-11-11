- Crescita
Trade:
11
Profit Trade:
11 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
741.60 EUR
Worst Trade:
0.00 EUR
Profitto lordo:
5 481.72 EUR (12 395 pips)
Perdita lorda:
0.00 EUR
Vincite massime consecutive:
11 (5 481.72 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
5 481.72 EUR (11)
Indice di Sharpe:
4.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.64%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
11 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
498.34 EUR
Profitto medio:
498.34 EUR
Perdita media:
0.00 EUR
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 EUR)
Massima perdita consecutiva:
0.00 EUR (0)
Crescita mensile:
10.57%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
0.00 EUR (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.78% (580.30 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|6.3K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +741.60 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +5 481.72 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.00 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 4
|0.80 × 10
|
JunoMarkets-Server
|0.81 × 43
|
VantageInternational-Live 10
|1.00 × 1
|
Bybit-Live
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|3.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|3.49 × 1030
|
VantageInternational-Live 3
|5.10 × 10
|
YLDFX-Server 01
|7.61 × 197
|
Exness-MT5Real5
|8.28 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-2
|9.39 × 185
|
Exness-MT5Real38
|9.63 × 49
|
OxSecurities-Live
|10.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|11.08 × 26
|
RoboForex-Pro
|13.50 × 2
|
FusionMarkets-Live
|41.00 × 1
Non ci sono recensioni
