Trade:
2
Profit Trade:
2 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
1.09 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
1.50 USD (149 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
2 (1.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1.50 USD (2)
Indice di Sharpe:
2.25
Attività di trading:
91.89%
Massimo carico di deposito:
42.05%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
12 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
2 (100.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.75 USD
Profitto medio:
0.75 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
20.70% (4.45 USD)
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSDm
|1
|USOILm
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSDm
|0
|USOILm
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSDm
|41
|USOILm
|108
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
Best Trade: +1.09 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +1.50 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Pure manual trading, medium to short-term trading, high-risk forex, follow trades with caution
