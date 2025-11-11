- Crescita
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDUSD_
|124
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDUSD_
|288
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDUSD_
|10K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
I have solidly configured this system after in-depth technical analysis to operate for several years and ensure security, continuity, and stable profits.
A deposit of $3,000 is recommended to protect against market unpredictability. It generates a profit between $280 and $410 per month depending on market performance.
It uses a very smooth grid.
No stop losses.
I recommend withdrawing your profits regularly.
Take advantage of the stability opportunity.
How to Follow Signal: https://www.mql5.com/en/articles/523FAQ about the Signals Service: https://www.mql5.com/en/forum/10773
