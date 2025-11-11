- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
138
Profit Trade:
78 (56.52%)
Loss Trade:
60 (43.48%)
Best Trade:
12.07 USD
Worst Trade:
-5.84 USD
Profitto lordo:
276.93 USD (546 102 pips)
Perdita lorda:
-131.80 USD (438 863 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (62.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
91.48 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
64.98%
Massimo carico di deposito:
72.96%
Ultimo trade:
3 minuti fa
Trade a settimana:
138
Tempo di attesa medio:
19 minuti
Fattore di recupero:
2.71
Long Trade:
75 (54.35%)
Short Trade:
63 (45.65%)
Fattore di profitto:
2.10
Profitto previsto:
1.05 USD
Profitto medio:
3.55 USD
Perdita media:
-2.20 USD
Massime perdite consecutive:
25 (-53.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-53.54 USD (25)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
18.30 USD
Massimale:
53.54 USD (15.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.42% (53.54 USD)
Per equità:
1.62% (5.20 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|95
|BTCUSD
|32
|EURUSD
|5
|AUDCHF
|4
|AUDUSD
|2
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|144
|BTCUSD
|-4
|EURUSD
|1
|AUDCHF
|1
|AUDUSD
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|144K
|BTCUSD
|-37K
|EURUSD
|5
|AUDCHF
|-2
|AUDUSD
|45
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +12.07 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 25
Massimo profitto consecutivo: +62.25 USD
Massima perdita consecutiva: -53.54 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 3
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 29
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
AM-Live2
|0.00 × 6
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 7
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 6
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 5
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 7
|
USGFX-Live2
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 3
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 29
|
BenchMark-Real
|0.00 × 2
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 9
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 2
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 2
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
TP or Sl
