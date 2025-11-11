SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / FX Scalping
Duc Thao Nguyen

FX Scalping

Duc Thao Nguyen
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 33 USD al mese
crescita dal 2025 69%
Exness-Real
1:20
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
138
Profit Trade:
78 (56.52%)
Loss Trade:
60 (43.48%)
Best Trade:
12.07 USD
Worst Trade:
-5.84 USD
Profitto lordo:
276.93 USD (546 102 pips)
Perdita lorda:
-131.80 USD (438 863 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (62.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
91.48 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
64.98%
Massimo carico di deposito:
72.96%
Ultimo trade:
3 minuti fa
Trade a settimana:
138
Tempo di attesa medio:
19 minuti
Fattore di recupero:
2.71
Long Trade:
75 (54.35%)
Short Trade:
63 (45.65%)
Fattore di profitto:
2.10
Profitto previsto:
1.05 USD
Profitto medio:
3.55 USD
Perdita media:
-2.20 USD
Massime perdite consecutive:
25 (-53.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-53.54 USD (25)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
18.30 USD
Massimale:
53.54 USD (15.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.42% (53.54 USD)
Per equità:
1.62% (5.20 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 95
BTCUSD 32
EURUSD 5
AUDCHF 4
AUDUSD 2
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 144
BTCUSD -4
EURUSD 1
AUDCHF 1
AUDUSD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 144K
BTCUSD -37K
EURUSD 5
AUDCHF -2
AUDUSD 45
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +12.07 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 25
Massimo profitto consecutivo: +62.25 USD
Massima perdita consecutiva: -53.54 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 3
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 29
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
AM-Live2
0.00 × 6
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 7
Just2Trade-Real2
0.00 × 6
OANDA-v20 Live
0.00 × 5
Tickmill-Live02
0.00 × 7
USGFX-Live2
0.00 × 7
Pepperstone-Demo02
0.00 × 9
ICMarkets-Live07
0.00 × 3
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 29
BenchMark-Real
0.00 × 2
ICTrading-Live29
0.00 × 21
Axi-US02-Live
0.00 × 9
Pepperstone-Edge11
0.00 × 2
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 1
FXOpenUK-Real1
0.00 × 2
Eightcap-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
515 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
TP or Sl
Non ci sono recensioni
2025.11.11 10:30
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.11 10:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 09:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
FX Scalping
33USD al mese
69%
0
0
USD
315
USD
1
0%
138
56%
65%
2.10
1.05
USD
18%
1:20
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.