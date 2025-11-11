SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / DCA System EA
Allan Kiprotich

DCA System EA

Allan Kiprotich
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -0%
Amega-Forex
1:10
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
5 (41.66%)
Loss Trade:
7 (58.33%)
Best Trade:
0.07 USD
Worst Trade:
-0.11 USD
Profitto lordo:
0.13 USD (416 pips)
Perdita lorda:
-0.17 USD (782 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (0.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.10 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.08
Attività di trading:
15.16%
Massimo carico di deposito:
57.25%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
11 minuti
Fattore di recupero:
-0.24
Long Trade:
12 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.76
Profitto previsto:
-0.00 USD
Profitto medio:
0.03 USD
Perdita media:
-0.02 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-0.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.17 USD (7)
Crescita mensile:
-0.20%
Algo trading:
83%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.14 USD
Massimale:
0.17 USD (0.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.84% (0.17 USD)
Per equità:
0.74% (0.15 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
TSLA 11
EURUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
TSLA 0
EURUSD 0
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
TSLA -370
EURUSD 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.07 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +0.10 USD
Massima perdita consecutiva: -0.17 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Amega-Forex" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-MT5
0.00 × 24
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ArumTrade-Server
0.00 × 2
Darwinex-Live
0.00 × 4
XM.COM-MT5
3.00 × 2
XMGlobal-MT5
4.10 × 10
Trading.comMarkets-MT5
5.30 × 40
Get real-time trade signals powered by the DCA System EA.
Non ci sono recensioni
2025.11.12 19:31
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.12 19:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 18:31
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.12 18:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 17:31
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.12 17:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.11 12:40
Share of trading days is too low
2025.11.11 12:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.11 12:40
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.11 11:30
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 11:30
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 11:30
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:10 - 1:1000
2025.11.11 09:30
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.11 09:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.11 09:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
DCA System EA
30USD al mese
-0%
0
0
USD
20
USD
1
83%
12
41%
15%
0.76
-0.00
USD
1%
1:10
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L'abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.