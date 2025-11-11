- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
5 (41.66%)
Loss Trade:
7 (58.33%)
Best Trade:
0.07 USD
Worst Trade:
-0.11 USD
Profitto lordo:
0.13 USD (416 pips)
Perdita lorda:
-0.17 USD (782 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (0.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.10 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.08
Attività di trading:
15.16%
Massimo carico di deposito:
57.25%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
11 minuti
Fattore di recupero:
-0.24
Long Trade:
12 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.76
Profitto previsto:
-0.00 USD
Profitto medio:
0.03 USD
Perdita media:
-0.02 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-0.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.17 USD (7)
Crescita mensile:
-0.20%
Algo trading:
83%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.14 USD
Massimale:
0.17 USD (0.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.84% (0.17 USD)
Per equità:
0.74% (0.15 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|TSLA
|11
|EURUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|TSLA
|0
|EURUSD
|0
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|TSLA
|-370
|EURUSD
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.07 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +0.10 USD
Massima perdita consecutiva: -0.17 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Amega-Forex" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 24
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ArumTrade-Server
|0.00 × 2
|
Darwinex-Live
|0.00 × 4
|
XM.COM-MT5
|3.00 × 2
|
XMGlobal-MT5
|4.10 × 10
|
Trading.comMarkets-MT5
|5.30 × 40
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-0%
0
0
USD
USD
20
USD
USD
1
83%
12
41%
15%
0.76
-0.00
USD
USD
1%
1:10