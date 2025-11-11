SegnaliSezioni
Hamed Samani

Maladen

Hamed Samani
0 recensioni
12 settimane
0 / 0 USD
0%
PlexyTrade-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
8 (57.14%)
Loss Trade:
6 (42.86%)
Best Trade:
2 900.84 USD
Worst Trade:
-2 118.04 USD
Profitto lordo:
13 157.29 USD (89 626 pips)
Perdita lorda:
-8 382.72 USD (93 554 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (7 517.23 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7 517.23 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.37
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
1.44
Long Trade:
7 (50.00%)
Short Trade:
7 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.57
Profitto previsto:
341.04 USD
Profitto medio:
1 644.66 USD
Perdita media:
-1 397.12 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-2 859.91 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 859.91 USD (2)
Crescita mensile:
269.11%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
624.62 USD
Massimale:
3 319.93 USD (70.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 14
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 4.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -3.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 900.84 USD
Worst Trade: -2 118 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +7 517.23 USD
Massima perdita consecutiva: -2 859.91 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PlexyTrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Robat Mladen
Non ci sono recensioni
2025.11.11 08:20
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 6.25% of days out of the 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 08:20
80% of trades performed within 3 days. This comprises 3.75% of days out of the 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 08:20
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.11 08:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
