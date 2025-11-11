- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
8 (57.14%)
Loss Trade:
6 (42.86%)
Best Trade:
2 900.84 USD
Worst Trade:
-2 118.04 USD
Profitto lordo:
13 157.29 USD (89 626 pips)
Perdita lorda:
-8 382.72 USD (93 554 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (7 517.23 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7 517.23 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.37
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
1.44
Long Trade:
7 (50.00%)
Short Trade:
7 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.57
Profitto previsto:
341.04 USD
Profitto medio:
1 644.66 USD
Perdita media:
-1 397.12 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-2 859.91 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 859.91 USD (2)
Crescita mensile:
269.11%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
624.62 USD
Massimale:
3 319.93 USD (70.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|4.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-3.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 900.84 USD
Worst Trade: -2 118 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +7 517.23 USD
Massima perdita consecutiva: -2 859.91 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PlexyTrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
