Hatthachai Phukanmatsakun

Winezone29

Hatthachai Phukanmatsakun
0 recensioni
Affidabilità
37 settimane
0 / 0 USD
0%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
196
Profit Trade:
117 (59.69%)
Loss Trade:
79 (40.31%)
Best Trade:
156.53 USD
Worst Trade:
-250.37 USD
Profitto lordo:
1 924.50 USD (388 175 pips)
Perdita lorda:
-2 339.43 USD (61 295 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (73.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
252.80 USD (8)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.72%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
39
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.61
Long Trade:
115 (58.67%)
Short Trade:
81 (41.33%)
Fattore di profitto:
0.82
Profitto previsto:
-2.12 USD
Profitto medio:
16.45 USD
Perdita media:
-29.61 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-60.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-250.37 USD (1)
Crescita mensile:
-34.76%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
415.18 USD
Massimale:
685.22 USD (185.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
89.81% (1 098.94 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAGUSD 140
XAUUSD 42
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAGUSD -263
XAUUSD -38
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAGUSD -6.5K
XAUUSD -3.1K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +156.53 USD
Worst Trade: -250 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +73.29 USD
Massima perdita consecutiva: -60.58 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real3
0.00 × 60
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 8
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.74 × 19
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
Exness-MT5Real31
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
1.06 × 530
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
Pepperstone-MT5-Live01
1.83 × 8242
FusionMarkets-Live
2.30 × 2211
Exness-MT5Real5
3.48 × 3437
ICMarketsSC-MT5-2
3.57 × 3443
ICMarkets-MT5-2
3.73 × 1919
ForexTimeFXTM-Live01
4.00 × 1
VantageInternational-Live
4.73 × 60
Coinexx-Live
4.75 × 8
Exness-MT5Real
6.12 × 748
FxPro-MT5
6.38 × 84
Exness-MT5Real18
7.06 × 51
VantageFX-Live
7.33 × 3
RoboForex-MetaTrader 5
7.80 × 5
AKFXFinancial-MT5Live-2
8.00 × 1
XMGlobal-MT5
9.00 × 4
Exness-MT5Real6
10.40 × 30
7 più
Non ci sono recensioni
2025.11.11 07:20
High current drawdown in 90% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 07:20
A large drawdown may occur on the account again
