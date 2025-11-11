- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
196
Profit Trade:
117 (59.69%)
Loss Trade:
79 (40.31%)
Best Trade:
156.53 USD
Worst Trade:
-250.37 USD
Profitto lordo:
1 924.50 USD (388 175 pips)
Perdita lorda:
-2 339.43 USD (61 295 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (73.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
252.80 USD (8)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.72%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
39
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.61
Long Trade:
115 (58.67%)
Short Trade:
81 (41.33%)
Fattore di profitto:
0.82
Profitto previsto:
-2.12 USD
Profitto medio:
16.45 USD
Perdita media:
-29.61 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-60.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-250.37 USD (1)
Crescita mensile:
-34.76%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
415.18 USD
Massimale:
685.22 USD (185.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
89.81% (1 098.94 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|140
|XAUUSD
|42
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAGUSD
|-263
|XAUUSD
|-38
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAGUSD
|-6.5K
|XAUUSD
|-3.1K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +156.53 USD
Worst Trade: -250 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +73.29 USD
Massima perdita consecutiva: -60.58 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 60
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.74 × 19
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
Exness-MT5Real31
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|1.06 × 530
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.83 × 8242
|
FusionMarkets-Live
|2.30 × 2211
|
Exness-MT5Real5
|3.48 × 3437
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.57 × 3443
|
ICMarkets-MT5-2
|3.73 × 1919
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|4.73 × 60
|
Coinexx-Live
|4.75 × 8
|
Exness-MT5Real
|6.12 × 748
|
FxPro-MT5
|6.38 × 84
|
Exness-MT5Real18
|7.06 × 51
|
VantageFX-Live
|7.33 × 3
|
RoboForex-MetaTrader 5
|7.80 × 5
|
AKFXFinancial-MT5Live-2
|8.00 × 1
|
XMGlobal-MT5
|9.00 × 4
|
Exness-MT5Real6
|10.40 × 30
7 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni