Trade:
131
Profit Trade:
95 (72.51%)
Loss Trade:
36 (27.48%)
Best Trade:
32.00 USD
Worst Trade:
-11.64 USD
Profitto lordo:
453.54 USD (22 716 pips)
Perdita lorda:
-141.54 USD (11 603 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (85.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
85.27 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
4.99%
Massimo carico di deposito:
2.91%
Ultimo trade:
4 minuti fa
Trade a settimana:
131
Tempo di attesa medio:
20 minuti
Fattore di recupero:
5.68
Long Trade:
69 (52.67%)
Short Trade:
62 (47.33%)
Fattore di profitto:
3.20
Profitto previsto:
2.38 USD
Profitto medio:
4.77 USD
Perdita media:
-3.93 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-54.96 USD)
Massima perdita consecutiva:
-54.96 USD (8)
Crescita mensile:
12.40%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14.36 USD
Massimale:
54.96 USD (1.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.03% (54.96 USD)
Per equità:
5.47% (147.81 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|131
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|312
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|11K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Best Trade: +32.00 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +85.27 USD
Massima perdita consecutiva: -54.96 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.45 × 393
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live26
|15.45 × 33
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
Target Profit 10-20%/ month
