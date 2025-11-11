- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
53
Profit Trade:
39 (73.58%)
Loss Trade:
14 (26.42%)
Best Trade:
7.02 USD
Worst Trade:
-4.01 USD
Profitto lordo:
68.89 USD (68 847 pips)
Perdita lorda:
-26.82 USD (26 807 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (20.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
20.52 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.36
Attività di trading:
61.51%
Massimo carico di deposito:
90.90%
Ultimo trade:
4 minuti fa
Trade a settimana:
56
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
5.58
Long Trade:
48 (90.57%)
Short Trade:
5 (9.43%)
Fattore di profitto:
2.57
Profitto previsto:
0.79 USD
Profitto medio:
1.77 USD
Perdita media:
-1.92 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-7.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.54 USD (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.02 USD
Massimale:
7.54 USD (3.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.39% (7.54 USD)
Per equità:
2.24% (5.19 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|53
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|42
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|42K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7.02 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +20.52 USD
Massima perdita consecutiva: -7.54 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real15
|0.83 × 6
|
Exness-MT5Real26
|18.59 × 22
|
Exness-MT5Real29
|23.20 × 40
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
21%
0
0
USD
USD
239
USD
USD
1
0%
53
73%
62%
2.56
0.79
USD
USD
3%
1:100